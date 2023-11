Thêm 'bằng chứng' vợ Đoàn Văn Hậu đã có tin vui hậu về chung 1 nhà, được mẹ chồng đích thân đưa đi khám thai?

Sáng nay 19/11, 1 số tài khoản MXH đã đăng ảnh bắt gặp Đoàn Văn Hậu đưa Doãn Hải My đi khám ở khoa sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đặc biệt mẹ của Văn Hậu là bà Vũ Thị Nụ cũng có mặt “hộ tống” con dâu đi khám.

Hình ảnh được cư dân mạng đăng tải trên các nền tảng MXH

Trước đó, tại hậu trường đi thử váy cưới, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 lùm lùm to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây.