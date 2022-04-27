Nửa đêm, nữ diễn viên Vbiz đăng đàn cầu cứu vì ăn nhầm 1 thứ nguy hiểm khiến cư dân mạng lo 'sốt vó'?

Hậu trường 27/04/2022 11:11

Sự nhầm lẫn này được coi là một việc hy hữu. Nữ diễn viên cảm thấy hoang mang, xây xẩm mặt mày cầu cứu dân mạng giúp đỡ.

Nửa đêm 27/4, trên story cá nhân, Sam bất ngờ đăng tải liên tục 8 đoạn clip gây chú ý. Cụ thể, theo như chia sẻ của nữ diễn viên, nửa đêm cô cảm thấy đói nên đã xuống bếp nấu hộp tokbokki - một món ăn Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do không để ý nên cô đã dùng nhầm gói hút ẩm là mè đen. Vì vậy, Sam đã cắt ra và hoà tan chúng vào nước dùng để ăn. Đến khi ăn hết, Sam mới xây xẩm mặt mày khi phát hiện ra trên gói được cho là "mè đen" đó có ghi dòng chữ "Do not eat".

Lúc này, cô mới kiểm tra kĩ lại thì mới nhận ra đây chính là gói hút ẩm. Trong đoạn video clip, Sam không khỏi lo lắng, bối rối hỏi cư dân mạng: "Nó không giống như mấy cục hút ẩm ở Việt Nam, nó màu đen, hình như than hay là cái gì đó. Nãy tôi mở ra cứ tưởng đây là mè đen, ăn cái này có nguy hiểm không mọi người".

Nửa đêm, nữ diễn viên Vbiz đăng đàn cầu cứu vì ăn nhầm 1 thứ nguy hiểm khiến cư dân mạng lo 'sốt vó'? - Ảnh 1
Nửa đêm, nữ diễn viên Vbiz đăng đàn cầu cứu vì ăn nhầm 1 thứ nguy hiểm khiến cư dân mạng lo 'sốt vó'? - Ảnh 2
Đoạn clip Sam cầu cứu trên mạng xã hội - Ảnh: C

Trên gương mặt của Sam lộ rõ nét hoang mang và lo lắng. Qua đoạn clip mà nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, cầu cứu dân mạng hiện vẫn gây nhiều sự chú ý. Người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của Sam. 

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