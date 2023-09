NTK Minh Châu từng bị người yêu "chê" vì quá mập

- Có lý do gì khiến anh phải tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ?

Trước đây, tôi có vòng bụng gọi là "khủng". Bạn bè hay trêu tôi có vòng bụng trái lê, mà thật sự đúng vậy. Bụng tôi hồi trước rất to, khiến tôi đi lại chậm chạp, không năng động. Nhiều lúc tôi tự ti mặc cảm về cái hình dáng ấy trong giao tiếp và cả trong việc chọn đồ mặc. Tôi quyết định tìm đến phương pháp hút mỡ, bởi với tôi, đây là phương án cuối cùng và thử coi mình có thể thay đổi được chính mình không.

Nhà thiết kế Minh Châu từng sở hữu ngoại hình "quá khổ" với cân nặng gần 100kg.

Tôi cũng thử giảm cân, tập thể dục, uống thuốc giảm cân nhưng không hiệu quả. Thú thật, mỗi lần vô phòng gym, nhìn mình trong gương và thấy mọi người, tôi e ngại rồi lại lười đến phòng tập. Tôi chọn và làm rất nhiều cách, nhưng có lẽ, tôi chưa đủ độ quyết tâm, dù tôi rất cố. Bạn thử nghĩ xem, thời gian của tôi rất hạn hẹp, rồi biết bao việc phải làm, giảm ăn vừa phải, tập vừa phải, thậm chí uống thuốc giảm cân như thức ăn hàng ngày, mà nó vẫn không giải thoát cho chính tôi lượng mỡ tích tụ.

Sở hữu ngoại hình "quá khổ" đã gây khó khăn cho cuộc sống, công việc và sức khỏe của tôi. Đầu tiên là sức khỏe, tôi không thể leo cầu thang cao được, đi một tầng là mệt rồi, việc ngồi cũng bị chướng ngại cái bụng, như việc cắt móng chân cho mình, tôi không thể làm, hay nói đơn giản, ngồi bắt chéo chân cho lịch sự cũng không thể. Nhưng mình mập, phải sĩ diện chớ và tôi luôn khoái thác mọi thứ

Một chuyện tế nhị nữa, người tôi yêu cũng không yêu tôi, bạn ấy nói tôi ốm đi, rồi mới yêu. Đau chứ, sĩ diện chứ!

- Trong quá khứ, anh từng tăng cân từ lúc nào?

Khi mới vô nghề, tôi bắt đầu lên kí. Hồi xưa thì tôi khoảng 60 đến 65 ký, sau đó tăng vọt lên gần 100kg. Công việc thức đêm, ăn uống không kiểm soát, vận động ít là những tác động gây tích lũy mỡ.

Anh cũng tiết lộ, ngoại hình kém thu hút khiến anh gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

- Nhiều người lo ngại phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ dễ gây biến chứng, nguy hiểm, không an toàn. Quan điểm của anh thì sao?

Với bất kì ai cũng vậy, vì đụng đến "dao kéo", phẩu thuật thẩm mỹ thì hỏi sao không lo, tính mạng của mình mà! Nhưng tôi nghĩ, mình không quyết định thay đổi, sao thay đổi được. Tôi lên mạng tìm hiểu về nhiều bệnh viện và phương pháp làm, rồi được người bạn trong nghề giới thiệu đến Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Khi đến đây, được bác sĩ trực tiếp tư vấn và tham khảo, nên tôi quyết định trao niềm tin và hy vọng mình ở đây. Bởi tôi tin tưởng về cách làm, và cách họ bảo vệ cho tôi được thực hiện ước mơ.

- Cảm giác của anh sau lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ là gì, nó có đáng sợ như nhiều người nghĩ?

Không, bởi vừa phẩu thuật xong, tôi nhìn lượng mỡ lấy ra, hơn 4 lít mỡ được chứa trong 4 bình, tôi như thoát khỏi cái đau khổ của mình. Bác sĩ báo tôi rút xong, bụng nhỏ nhiều lắm, tôi cứ cười. Tôi quên hết cái đau, cái sợ, rồi xin bác sĩ chụp hình cho mình xem dù vẫn còn đang nằm trên bàn.

Anh cho biết, hút mỡ không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ.

- Anh đã từng hút mỡ bụng, hút mỡ nọng mặt, tiêm thon gọn mặt,... Anh thấy việc giảm cân chỗ nào trên cơ thể là khó nhất?

Tôi thấy bụng là khó xuống nhất, bụng tôi cứng và có số đo lên đến 114 lúc chưa phẫu thuật. Tôi tập và ăn kiêng hoài không xuống được. Mình thức khuya thì nhiều khi mặt mình hóp lại tí, cho mình cảm giác ấy, còn bụng thì không bao giờ xuống.

- Sau khi giảm cân, anh có chế độ ăn kiêng hay luyện tập thế nào để giữ dáng?

Bác sĩ khuyên tôi có thể bụng to lại nếu không có chế độ ăn uống tập luyện. Tôi ngay lập tức ăn kiêng. Có lẽ do ý thức, nên việc ăn uống đươc nhanh chóng thích nghi, tôi ít ăn tinh bột, tuyệt đối nói không với nước ngọt, ăn đêm. Ngoài ra, tôi tự tin đến phòng gym chăm sóc sức khỏe. Người gọn giúp tôi tự tin tập nhiều bài, và cơ thể đang giai đoạn rút người nên tôi cảm thấy hăng say hơn.

- Anh có dự định sẽ thẩm mỹ nữa không?

Hiện tại thì chưa, vì tôi đang hài lòng với chính mình. Nhưng tôi nghe nói bên bệnh viện chăm sóc da mặt rất tốt, tôi cũng đang nghĩ đến phần ấy. Hơn thế, nếu thấy mình cần thay đổi gì phù hợp.

- Quan niệm của anh về chuyện nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ là gì?

Thời đại bây giờ, thẩm mỹ không là chuyện lớn nữa, bởi con người chúng ta bắt đầu đủ ăn đủ mặc, ai cũng muốn mình đẹp hơn. Và cách làm mình đẹp và an toàn, thì đó là lựa chọn quá cần cho chính mình.

- Là một nhà thiết kế, anh nghĩ mình cũng cần phải đẹp không?

Bởi vì tôi là một con người và tôi yêu cái đẹp. Tôi đang còn trẻ, tôi muốn mình hoàn thiện, tự tin chính mình. Và một phần, cuộc sống bây giờ, có vẻ ngoài vẫn tốt hơn, tạo thuận lợi về cả giao tiếp lẫn tình yêu. Ngày xưa, ông bà thường nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng bây giờ, con người luôn cần cả gỗ và sơn.

- Anh thích vẻ đẹp "dao kéo" của nghệ sĩ nào nhất?

Tôi thích diễn viên Thảo Trang vì cô ấy có vóc dáng người rất quyến rũ sau khi nâng ngực, khác hẳn vóc dáng hơi quê trước đây.

Anh chàng chụp ảnh cùng bác sĩ thẩm mỹ Hiệp Lợi.

- Là một nhà thiết kế, anh nghĩ gì về chuyện nhiều chị em phụ nữ đi nâng ngực để mặc áo dài đẹp hơn?

Đối với tôi, vòng 1 đầy đặn sẽ giúp họ mặc áo dài đẹp hơn.

- Anh thích vẻ đẹp của ai khi mặc áo dài của anh nhất?

Tôi may mắn được cộng tác rất nhiều người đẹp khi cộng tác cùng tôi, nhưng để chọn ai đẹp nhất tôi không trả lời chính xác. Như Thủy Tiên thì có vẻ sexy gợi cảm trong vẻ kín đáo, Nhật Kim Anh lại đằm thắm, hay Kim Hiền lại rất duyên dáng.

Xin cảm ơn NTK Minh Châu và chúc anh thành công!