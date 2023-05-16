NSND Thu Hà 'bị thời gian bỏ quên' U60 vẫn trẻ trung, cuốn hút đến khó tin, cuộc sống hiện tại êm đềm hạnh phúc

NSND Thu Hà được biết đến như một ''quốc sắc thiên hương'' của làng điện ảnh Việt. Gần đây nữ nghệ sĩ khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi khoe nhan sắc được cho là ''lão hóa ngược'' ở độ tuổi U50.

NSND Thu Hà đã không còn quá xa lạ đối với công chúng, cô được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình. Nữ nghệ sĩ góp mặt trong nhiều tác phẩm lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Đêm hội Long Trì, Lá ngọc cành vàng, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Anh chỉ có mình em, Đường đời... Cô được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2001, NSND vào năm 2019 sau hơn 30 năm cống hiến cho nền nghệ thuật Việt Nam. NSND Thu Hà thời con trẻ và mới vào nghề. NSND Thu Hà hiện tại trẻ đẹp rạng ngời Đỉnh cao sự nghiệp của cô bắt đầu khi nhận vai diễn quận chúa Quỳnh Hoa trong phim lịch sử Đêm Hội Long Trì. Với nhan sắc diễm lệ của mình, Thu Hà đã nhận thể hiện được khí chất cao sang của Quỳnh Hoa.

Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong phim mà từ đó trở đi các đạo diễn luôn ưu ái dành những vai tiểu thư đài cát cho cô. Chính vì lý do đó mà vào những năm thập niên 90 cô được biết nhiều với biệt danh “tiểu thư lá ngọc cành vàng”. Ngoài ra, Thu Hà cũng là ngôi sao duy nhất ở phía Bắc thành công với dòng phim thị trường thập niên 90. NSND Thu Hà trong vai diễn quận chúa Quỳnh Hoa trong phim lịch sử Đêm Hội Long Trì Gần đây nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân khiến người hâm mộ trầm trồ. Trong hình có thể thấy NSND Thu Hà cuốn hút với làn da mịn màng, căng mọng, gương mặt trẻ trung xuân sắc. Khán giả ngỡ ngàng vì cô đã bước sang độ tuổi U60. Trên trang cá nhân, NSND Thu Hà thi thoảng chia sẻ những bức ảnh đời thường với trang phục năng động quần jeans, áo phông khiến cô trông trẻ đi bội phần.

Nét đẹp của NSND Thu Hà ở tuổi U60 được cho là ''bị thời gian bỏ quên'' Cô chia sẻ để có được sắc vóc như hiện tại nhờ cô luôn coi trọng việc tập luyện và chế độ ăn. Ngoài ra việc giữ cho tinh thần luôn thoải mái, trẻ trung cũng được nghệ sĩ chú trọng để duy trì vẻ trẻ trung, duyên dáng. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống từ việc chuyện hôn nhân ''đứt gánh'' giữa đường nữ nghệ sĩ có phần kín tiếng hơn trong cuộc sống của mình. Dù luôn là cái tên được săn đón, nhưng NSND Thu Hà lại không hoạt động showbiz sôi nổi mà chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, kín đáo. Có một thời gian khá dài, cô để lại cho khán giả nhiều tiếc nuối khi lui về chăm sóc con cái, gia đình và nghỉ đóng phim. NSND Thu Hà có cuộc sống hạnh phúc bên con cái và ít hoạt động nghệ thuật

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