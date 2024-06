Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 25/6, công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hòa (55 tuổi) và 2 con trai là Trịnh Bá Hào (35 tuổi), Trịnh Bá Hóa (33 tuổi, cùng ngụ quận 1) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 28/5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 1 xác lập chuyên án đấu tranh với ổ ma túy trong hẻm 263 Nguyễn Trãi. Sau thời gian theo dõi và từ các chứng cứ thu thập được, chiều tối 13/6, các trinh sát chia thành nhiều tổ đón lõng, bắt gọn 10 con nghiện, trong đó có Nhikolai Đinh.

Bà Hòa và 2 người con trai tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Thời điểm bị bắt, các đối tượng này đều đang cất giữ trong người từ 1-2 gói ma túy. Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Bước đầu, 10 đối tượng trên đều khai nghiện ma túy nặng. Thời gian gần đây, các đối tượng này biết "người phụ nữ ngoài 50 tuổi" cùng hai con trai bán ma túy tại căn nhà trong hẻm 263 Nguyễn Trãi nên thường xuyên lui tới để mua chất cấm trên.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, mở rộng truy xét, ngày 14.6, Công an Q.1 bắt giữ Trịnh Thị Hòa (55 tuổi) và 2 con trai là Trịnh Bá Hào (35 tuổi), Trịnh Bá Hóa (33 tuổi) khi đang chuẩn bị giao ma túy cho người nghiện. Lúc này, trong chiếc ví da của bà Hòa có 13 gói ma túy, trong túi quần có 10 gói ma túy.

Khám xét nơi ở của gia đình này, công an thu giữ nhiều gói ni lông chứa ma túy giấu trong nhà vệ sinh, bàn thờ, kẹt tủ...

Bà Hòa khai do cần tiền trả nợ nên đã mua ma túy từ một người khác (chưa rõ lai lịch) rồi chia nhỏ ra bán. 2 con trai của bà này thì khai do không có công việc nên đã phụ mẹ bán ma túy để được mẹ trả tiền công. Riêng bà Hòa đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 mẹ con nói trên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Nhikolai Đinh mang 2 dòng máu Việt - Nga với bố là người Nga và mẹ là người Việt Nam, từng đoạt giải "Nam vương Môi trường Việt Nam". Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhikolai Đinh, cao 1m92 có biệt danh là “Nam thần lai Nga”, khi mang 2 dòng máu Việt - Nga với bố là người Nga và mẹ là người Việt Nam. Nhikolai Đinh từng dự cuộc thi Mr United Nations - Nam vương liên lục địa tại Ấn Độ đầu năm 2022; từng đoạt giải "Nam vương Môi trường Việt Nam".

Nhikolai Đinh cũng ngồi ghế ban giám khảo một số cuộc thi như: Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Miss Eco Teen Việt Nam… Ngoài là người mẫu, Nhikolai Đinh còn tham gia đóng MV của nhiều ca sĩ trẻ.