Những sao nữ gia nhập 'hội phú bà' của show Chị Đẹp mùa 2: Minh Hằng nắm trong tay cơ ngơi bạc tỷ, Hạnh Sino ca hát mờ nhạt nhưng có Lamborghini 18 tỷ

Minh Hằng

Minh Hằng hoạt động ở vai trò ca sĩ lẫn diễn viên. Trong mảng truyền hình, cô gây chú ý qua các dự án Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Vừa đi vừa khóc. Ở mảng điện ảnh, cô từng đóng chính trong phim Những nụ hôn rực rỡ, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào. Ngoài ra, Minh Hằng cũng làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí, The Face Việt Nam. Người đẹp làm đám cưới hồi tháng 6/2022. Vợ chồng cô đón con trai đầu lòng năm ngoái.

Nữ diễn viên cho biết khi quyết định tham gia chương trình, cô có nhiều áp lực về việc đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi gạo cội. Tuy nhiên, cô cũng mong chờ những trải nghiệm mới mẻ, được giao lưu và học hỏi các "chị đẹp" khác. Chồng cô là doanh nhân Quốc Bảo cũng ủng hộ vợ tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2. Hiện ca sĩ dồn sức tập thể lực, luyện thanh, vũ đạo, để chuẩn bị cho sự trở lại. Cũng có nhiều người hâm mộ dự đoán một trong những "chị đẹp toàn năng" của chương trình năm nay có lẽ là Minh Hằng. Bởi lẽ, cô đã có nhiều năm kinh nghiệm hát, nhảy, diễn xuất cũng như tham gia truyền hình thực tế.

Nhà sang - xế xịn của Minh Hằng

Năm 2023, Minh Hằng từng gây sốt khi mang bụng bầu đi mua 2 căn nhà mặt phố. Mặc dù không tiết lộ giá trị cụ thể, song nhìn vào thiết kế và vị trí đắc địa của căn biệt thự, khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã chi ra số tiền không nhỏ.

Ngoài ra, Minh Hằng còn sở hữu 1 căn biệt thự tại TP.HCM được ước tính có giá hàng triệu USD. Cơ ngơi của nữ ca sĩ được thiết kế theo phong cách châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo, có nhiều nội thất sang trọng.

Minh Hằng không chỉ gây sốt vì tài năng, nhanh sắc và tài sản của cô cũng vô cùng ấn tượng

Gil Lê

Gil Lê từng là cựu thành viên của nhóm nhạc X5. Khi lấn sân sang lĩnh vực MC, Gil giữ vai trò quan trọng trong X-Factor Vietnam, The debut, Giọng hát Việt nhí, The look Vietnam, Nữ hoàng vũ đạo đường phố, Siêu tài năng nhí... Gil Lê cũng từng là quán quân The Heroes 2022.

Giọng ca sinh năm 1991 cho biết việc ghi danh Chị đẹp đạp gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc.

Đặc biệt, trong số năm nhân vật được công bố thì "poster" của Gil Lê không có thêm danh xưng "Chị đẹp". Gil Lê vốn được biết đến là người đuổi hình tượng tomboy đầy cá tính, chi tiết này hứa hẹn mang đến nhiều điểm thú vị cho mùa 2 năm nay.

Gil Lê hiện sinh sống trong 1 căn hộ hạng sang, có tầm nhìn hướng về trung tâm TP.HCM. Cơ ngơi của ca sĩ 9X được thiết kế đầy nghệ thuật, không kém phần sang trọng.

Gil Lê còn sở hữu 1 chiếc xe sang với giá khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, ca sĩ 9X còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, gia đình có 1 nhà hàng truyền thống nổi tiếng khắp Sài thành.

Giọng ca sinh năm 1991 quen thuộc với khán giả qua hình ảnh tomboy và là một nghệ sĩ đa năng với khối tài sản đáng mơ ước

Hạnh Sino

Hạnh Sino từng là hot girl đình đám Hà Thành, thành viên nhóm nhạc B.Sily cùng Huyền Baby và Emily. Sau thành công của Huyền Baby, khán giả càng thêm trông ngóng màn tái xuất của phú bà, phu nhân hào môn Hạnh Sino. Đây cũng là lần hiếm hoi cô trở lại sân khấu âm nhạc, nghệ thuật hậu kết hôn với đại gia và chào đón cặp nhóc tỳ song sinh.

Ngoài việc đi hát, Hạnh Sino còn điều hành kinh doanh, là chủ hai thương hiệu mỹ phẩm, thời trang. Nhờ đó mà người đẹp có cuộc sống thoải mái ở TP.HCM, tích lũy cho mình khối tài sản triệu đô, tự mua xe sang hay những món đồ hiệu mình yêu thích.

Hạnh Sino là 'phú bà' thứ thiệt của Vbiz

Năm 2022, nữ ca sĩ tiết lộ thu nhập hàng tháng của cô khoảng 9 con số 0. Đồng thời, cô cũng nhiều lần khiến dân mạng "trố mặt" khi khoe những tài sản có giá trị hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Điển hình là chiếc siêu xe Lamborghini trị giá 18 tỷ đồng, chiếc điện thoại Vertu có giá 1 tỷ đồng.

Nói về đồ hiệu, Hạnh Sino cũng là một "yêu nữ hàng hiệu" đích thực. Không đơn thuần là xách chiếc túi Hermes, Gucci, LV... mà nữ ca sĩ còn có những màn "flex" đồng hồ, trang sức kim cương, giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.