Những sao nữ đình đám Vbiz từ bỏ ánh hào quang, theo chồng sang nước ngoài định cư: Kẻ chật vật kiếm sống, người hạnh phúc viên mãn

Quyết định rời xa ánh hào quang và sang Mỹ định cư của họ cũng từng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng, nhìn vào cuộc sống hiện tại lấp lánh hạnh phúc, tiếng cười và vô cùng bình yên của Thanh Thảo, dư luận lẫn truyền thông trong nước không khỏi thể hiện sự xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Bỏ lại phía sau hào quang và thị phi, cuộc sống cùng chồng tại Mỹ của Thanh Thảo nhận được nhiều sự quan tâm từ nguời hâm mộ. Thanh Thảo luôn tự nhận mình là một người phụ nữ may mắn bởi cô đã được gặp và kết hôn với người chồng hiện tại. Được biết, chồng của nữ ca sĩ này tên là Tom Han - 1 đại gia gốc Hoa, sống ở Mỹ từ nhỏ.

Năm 2018, lúc tên tuổi đang ở đỉnh cao, Phạm Hương lại bất ngờ "biến mất" trong giới giải trí và chỉ thông báo đến người hâm mộ việc cô sang Mỹ chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó 1 năm, cô lại gây ngỡ ngàng khi công bố chuyện đã sinh con đầu lòng và đứa trẻ cũng đã lên được một tuổi. Hiện tại, cô đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân cùng hai quý tỷ kháu khỉnh.

Hiện tại, cô đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân cùng hai quý tỷ kháu khỉnh.

Nhắc đến Phạm Hương, đông đảo khán giả Việt sẽ nhớ đến ngay một nhan sắc Hoa hậu Hoàn Vũ xinh đẹp, sắc sảo và từng được dư luận và truyền thông trong nước rất được quan tâm. Cô được ưu ái gọi là Hoa hậu quốc dân bởi vẻ đẹp được số đông yêu thích cùng với những hoạt động giải trí hết sức sôi nổi.

Kim Hiền

Năm 2014-2015, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kim Hiền sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều. Hiện, 'nàng Út Ráng' tận hưởng cuộc sống bình yên nhưng đầy hạnh phc. Cả 2 có một cô con gái chung tên Yvona, năm nay đã lên 4 tuổi. Kim Hiền chia sẻ cô được bố mẹ chồng hết mực quan tâm khiến cô vô cùng cảm động.

Cả 2 có một cô con gái chung tên Yvona, năm nay đã lên 4 tuổi

Năm 2015, bé Sonic – con trai của Kim Hiền và chồng cũ Hoàng Phong sang Mỹ sống cùng mẹ, bố dượng và em gái. Theo lời Kim Hiền, chồng, bố mẹ chồng rất quan tâm đến bé Sonic. Nữ diễn viên đang dành mọi tâm huyết chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình ở bên Mỹ.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên từng là một trong những người mẫu đình đám tại showbiz Việt. Năm 2014, khi tên tuổi đang độ thăng hoa, cô bất ngờ rút khỏi showbiz để sang Mỹ định cư và kết hôn với chồng cũ là bác sĩ Richard Le. Sau 4 năm chung sống và có chung với nhau một cậu con trai, Ngọc Quyên và Rirchad Le vẫn đường ai nấy đi. Hậu ly hôn, Ngọc Quyên và chồng cũ vẫn tiếp tục mâu thuẫn, nhiều lần đấu tố trong suốt một thời gian khá dài.

Năm 2014, khi tên tuổi đang độ thăng hoa, cô bất ngờ rút khỏi showbiz để sang Mỹ định cư và kết hôn với chồng cũ là bác sĩ Richard Le

Ngọc Quyên từng thừa nhận cuộc sống của cô trên đất Mỹ không hề dễ dàng. Những ngày đầu tới Mỹ, vì không muốn mang tiếng ăn bám chồng, cô đi bán hàng ở khu chợ người Việt. Thoát hoàn toàn khỏi ánh hào quang của người nổi tiếng để bươn bả kiếm sống, tích cóp cho tương lai, có những hôm Ngọc Quyên làm việc 15 giờ đồng hồ.

Bạn trai hiện tại của Ngọc Quyên

Sau những có gắng nỗ lực, cuộc sống sau ly hôn của Ngọc Quyên đã dễ thở hơn rất nhiều. Cô có một shop mỹ phẩm làm ăn khá thuận lợi. Hiện tại, Ngọc Quyên đã tìm được hạnh phúc mới. Bạn trai hiện tại của cô tên Elias Radd - một kĩ sư công trình người ngoại quốc. Tính tới thời điểm này, cặp đôi đã ở bên cạnh nhau được 4 năm.