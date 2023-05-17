Những mỹ nhân Việt 'nghiện đẻ, mê chăm con', chịu chi tiền tỷ nuôi dưỡng các nhóc tỳ

Minh Hà và Lý Hải vốn là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù Minh Hà kém chồng nhiều tuổi, song cô luôn là hậu phương vững chắc cho giọng ca Khi người đàn ông khóc.

Người đẹp cũng tiết lộ cô và Lý Hải chưa bao giờ cãi vã hay to tiếng trước mặt các con. Mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn, cả hai luôn ngồi lại và nói lên quan điểm của mình để có thể thấu hiểu và giải tỏa mọi khúc mắc.

Khán giả nhận xét bà xã của Lý Hải không chỉ giỏi trong công việc mà còn không ngại khó, sinh cho chồng đến 4 người con. Minh Hà từng chia sẻ cô nhận được sự yêu thương, chăm sóc của chồng, vậy nên mới "tự tin" sinh con vì biết bên cạnh luôn có ông xã đồng hành.

Minh Hà từng chia sẻ cô nhận được sự yêu thương, chăm sóc của chồng, vậy nên mới "tự tin" sinh con vì biết bên cạnh luôn có ông xã đồng hành

Chia sẻ với phóng viên, Lý Hải cho biết ước mơ của 2 vợ chồng là các con sau này lớn lên có thể làm người tử tế, lo được cho bản thân và gia đình riêng. Về phần Minh Hà, dù trải qua 4 lần sinh nở nhưng cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.

Hoa hậu Oanh Yến

Oanh Yến được xem là Hoa hậu đông con nhất Việt Nam. Người đẹp quê Vũng Tàu từng gây chú ý khi giành giải "Nữ hoàng sắc đẹp thế giới 2019". Trong phút đăng quang, cô được chồng và các con vây quang chúc mừng. Được biết, người đẹp từng trải qua cuộc tình thất bại nên phải làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Sau cú sốc hôn nhân đầu, Oanh Yến công khai bạn trai mới đã gắn bó với cô 4 năm và cả hai có chung 4 người con.

Chồng con đến chúc mừng Hoa hậu đăng quang

Oanh Yến cho biết, từ khi kết hôn cô không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019 chia sẻ, chính ông xã dụ dỗ cô sinh thêm con cho "vui cửa vui nhà". Dù sinh nhiều con nhưng Oanh Yến vẫn giữ được vóc dáng thon gọn như gái đôi mươi. 'Nhìn các con chơi đùa, ngủ ngoan bên nhau tôi thấy hạnh phúc, mọi mệt mỏi như tan biến hết', cô tâm sự.

Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019 chia sẻ, chính ông xã dụ dỗ cô sinh thêm con cho "vui cửa vui nhà"

Á hậu Diễm Châu

Diễm Châu là nữ diễn viên quen mặt với khán giả phim truyền hình. Diễn xuất tự nhiên và gương mặt ưa nhìn giúp cô để lại nhiều ấn tượng trong lòng giới mộ điệu. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của Diễm Châu có thể kể đến như: "Cô gái xấu xí", "Nàng dâu bất đắc dĩ", "Yêu từ thuở nào", "Ngõ vắng", "Vợ tôi là số 1"… Ngoài ra, Diễm Châu còn có thành tích khi là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006 và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008.

Sau những lận đận trong tình yêu, Diễm Châu quyết định làm mẹ đơn thân

Sau những lận đận trong tình yêu, Diễm Châu quyết định làm mẹ đơn thân. Hiện tại, cô đang chăm sóc 5 nhóc tỳ bao gồm quý tử đầu lòng, 1 con nuôi, 2 bé gái song sinh và 1 cháu ruột. Dù một mình nuôi con nhưng Diễm Châu luôn mạnh mẽ và quyết tâm mang đến cho các con cuộc sống đủ đầy nhất.

Cô tiết lộ mỗi tháng phải chi 70% thu nhập để chăm lo cho 5 bé

Người đẹp cũng thừa nhận việc nuôi nhiều con khiến cô áp lực, song lại làm cô hạnh phúc, giúp cuộc sống thêm niềm vui và ý nghĩa. Giờ đây, người đẹp dành nhiều thời gian để kinh doanh và chăm sóc các con. Cô tiết lộ mỗi tháng phải chi 70% thu nhập để chăm lo cho 5 bé. Chỉ tính học phí cho 3 người con lớn, mỗi năm Diễm Châu đã phải chi hơn 1 tỷ đồng.