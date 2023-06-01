Nhân dịp lễ 1/6, dàn sao Việt đồng loạt khoe ảnh 'xin vé về tuổi thơ' khiến fan phấn khích 'đứng ngồi không yên'

Nghệ sĩ Việt Hương là người luôn bắt ''trend'' bất chấp, vậy nên vào dịp lễ Quốc tế thiếu nhi, cô không thể đứng ngoài cuộc chơi. Trên trang cá nhân, Việt Hương đăng bức ảnh hiếm hoi thời còn cắp sách đến trường của mình cùng dòng trạng thái đơn giản 2 từ ''Bé Hương'' nhưng lại nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen nữ nghệ sĩ xinh từ nhỏ, có nét đáng yêu, duyên dáng và ưa nhìn.

Nhân dịp này, các sao Việt cũng tiện “khoe khéo” những tấm hình cực chất gợi nhớ lại kỷ niệm ngày thơ vô cùng đáng yêu, tinh nghịch và hồn nhiên của mình.

Mới đây, Chi Pu đã khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao khi đăng tải hình ảnh đầy hoài niệm thuở ấu thơ. Trong hình có thể thấy đường nét xinh đẹp của nữ ca sĩ đã có từ nhỏ, đôi mắt sáng, khuôn miệng mỏng, nụ cười dịu dàng cùng với mái tóc dài mượt.

Thay vì nhiều sao Việt chỉ khoe ảnh thời thơ ấu một mình thì ''ông hoàng nhạc Việt'' đã đăng tải bức ảnh của mình ngày trước và con trai hiện tại. Cộng đồng mạng ngay sau khi nhìn thấy liền có cảm nhận chung rằng cả hai bố con rất giống nhau. Sự đáng yêu, tinh anh của bé Polo Huỳnh được thừa hưởng từ người bố nổi tiếng.

Kèm theo hình ảnh, Chi Pu để lại dòng trạng thái càng khiến fan thích thú hơn: ''Em bé" Chi Pu xin chào cô chú, xin chào các bạn. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi chúc các bé mau ăn chóng lớn, nghe lời bố mẹ và luôn luôn hạnh phúc''. Bên dưới người hâm mộ hết lời khen ngợi Chi Pu ''đẹp từ trong trứng''

Chi Pu sở hữu đường nét xinh đẹp từ rất nhỏ khiến người hâm mộ khen ngợi hết lời

Á hậu Thủy Tiên

Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh "ngày ấy - bây giờ". Đi kèm với bức ảnh này, người đẹp Đồng Tháp gửi lời chúc đến các em nhỏ: "Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6! Thủy Tiên xin gửi lời chúc tới các bạn nhỏ sẽ có một ngày lễ thật vui vẻ, hạnh phúc và nhận thật nhiều quà. Chúc những điều tốt đẹp nhất dành tặng tới các em!".

Dáng ngồi ''vượt thời gian'' của Á hậu Thủy Tiên khiến fan cười ngã ngửa

Thiên Vương MTV

Nam ca sĩ Thiên Vương MTV cũng ''ăn mừng'' ngày lễ thiếu nhi theo phong cách người lớn, anh khiến người hâm mộ đổ ''ầm ầm'' vì nam ca sĩ điển trai từ nhỏ. Ca sĩ Thiên Vương chia sẻ bức ảnh chụp cùng anh em trong gia đình, nhìn vào có thể thấy anh chàng trông hoạt bát, sáng sủa.

Nam ca sĩ còn chia sẻ dòng trạng thái nhằm khiến người hâm mộ ''khó hiểu'': ''Nhà có ba anh em, đứa anh là anh còn đứa em là em. Ủa?''.

Nam ca sĩ Thiên Vương chia sẻ hình ảnh ''anh của quá khứ'' nhân ngày 1/6

Thu Trang

Nữ diễn viên Thu Trang cũng đã có một màn hưởng ứng ngày thiếu nhi không kém các đàn em khi khoe ảnh thời còn thơ bé của mình. Bức ảnh của nữ diễn viên khiến người hâm mộ xao xuyến vì nụ cười ''tỏa nắng''. Thu Trang còn chú thích gây bất ngờ rằng: '' Quốc tế Thiếu Nhi, bé Tuna 12 tuổi cũng muốn có quà kkk''.

Nữ diễn viên Thu Trang khoe ảnh thời còn là cô bé 12 tuổi với nụ cười hiền dịu

Kaity Nguyễn

Nữ diễn viên GenZ, Kaity Nguyễn cũng không thể ''ngồi im'' nhìn đồng nghiệp khoe ảnh hồi thơ bé. Cô khiến người hâm mộ bất ngờ với ngoại hình thời còn ''mặc tã'' của mình. Cô còn chú thích đáng yêu với dòng trạng thái: ''Bé An chúc tất cả các em bé nhân ngày Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nha''.

Trong hình có thể thấy Kaity Nguyễn trông rất lanh lợi, thông minh và nhiều người còn bình luận trêu ghẹo cô rằng hồi nhỏ giống với con trái khi lớn lên cô nàng đã có phần nữ tính hơn rất nhiều.