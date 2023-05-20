Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ'

Hậu trường 20/05/2023 18:38

Mới đây, trong chương trình ''Hẹn cuối tuần'', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có dịp chia sẻ về câu chuyện nghề nghiệp và giải thích về câu hát từng gây tranh cãi trong HIT lớn một thời ''Nhật ký của mẹ''.

Nguyễn Văn Chung được biết đến là "cha đẻ" của loạt hít đình đám như Chiếc khăn gió ấm,  Mùa đông không lạnh, Chuyện tình dưới mưa, Em luôn ở trong tâm trí anh,... Ngoài ra, một ca khúc gây ấn tượng mạnh với khán giả nhất về tình mẫu tử được Nguyễn Văn Chung sáng tác có lẽ không thể không nhắc đến bài Nhật ký của mẹ. Ca khúc được thể hiện qua giọng ca truyền cảm của nữ ca sĩ Hiền Thục vào năm 2008. Nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ ca khúc chính là món quà dành tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 1
Nam nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 2
Hình ảnh Video ca khúc Nhật ký của mẹ được nữ ca sĩ Hiền Thục trình bày

Theo lời nam nhạc sĩ thị trường âm nhạc khi đó có nhiều bài hát hay về đề tài này nên nếu viết lời hời hợt, anh sẽ tự xấu hổ với chính mình. Vì thế, có thể nhìn thấy từng câu từng chữ trong ca khúc đều gây xúc động mạnh mẽ, lấy đi những giọt nước mắt đồng cảm từ người nghe. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 3
Nguyễn Văn Chung cho biết anh nhốt mình trong phòng suốt 4-5 ngày để viết ca khúc Nhật ký của mẹ 

 

Tuy nhiên, có một câu hát từng gây không ít tranh cãi đó là “Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu”. Nhiều khán giả khi nghe đã có nhận định rằng ngoài mẹ ra hoàn toàn không có người phụ nữ nào có thể yêu chúng ta hơn mẹ.

 

Về việc này, nam nhạc sĩ cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của khán giả nhưng anh nói thêm rằng đó là nỗi lòng mà người mẹ mong muốn con mình như vậy. Những người mẹ không thể sống trọn đời với con nên mong muốn con sẽ tìm được một người yêu thương, quan tâm con như mẹ. 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 4
Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích về câu hát gây tranh cãi  

 

Chia sẻ thêm về đấng sinh thành, nam nhạc sĩ cho biết mẹ chính là người cho anh cảm hứng theo đuổi âm nhạc. Mặc dù mẹ không phải là một nghệ sĩ, bà chỉ là một người mẹ như bao người người mẹ trên thế giới này. Bà đã dạy cho anh cách nhìn cuộc sống qua nhiều góc cạnh khác nhau.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 5
Mẹ chính là người chắp nối ước mơ âm nhạc của nam nghệ sĩ 

 

Khi được hỏi về điều gì khiến anh hối hận nhất khi đã làm với đấng sinh thành, Nguyễn Văn Chung đã thành thật chia sẻ rằng đó chính là cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình. Vào năm 2020, Nguyễn Văn Chung ly hôn vợ sau nhiều năm chung sống, sau khi biết tin mẹ anh buồn đến nỗi nhập viện. Tuy nhiên, sau đó, khi nghe con trai chia sẻ về lý do ly hôn, mẹ anh đã thông cảm và dần bình phục tinh thần hơn. Đây cũng là một trong những điều khiến nam nhạc sĩ trăn trở mỗi khi nhắc đến. 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 6
Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng buồn đến nỗi nhập viện khi nghe anh ly hôn 

 

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn không tiết lộ lý do khiến cuộc hôn nhân đi đến bờ vực thẳm. Tuy nhiên vào năm 2022, vợ cũ của anh là Kim Thanh từng đăng tải bài viết nói về con người, cách xử sự của chồng cũ trong và sau hôn nhân. Cô tiết lộ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là người sống tình cảm và luôn quan tâm đến vợ con. Sau khi ly hôn, anh vẫn giúp trả nợ cho gia đình vợ cũ đến tận bây giờ mà không hề khinh miệt hay coi thường cô.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 7
Vợ cũ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ con người thật của anh 

 

Hiện tại mối quan hệ giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và vợ cũ vô cùng tốt đẹp, cả 2 hoà thuận để cùng dạy dỗ và nuôi nấng hai con. Sau khoảng thời gian khó khăn để ổn định lại tinh thần và công việc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tâm sự: "Bây giờ tôi đang rất tự chủ, chủ động, thoải mái trong sự nghiệp, tinh thần và tất cả mọi việc".

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng giải thích câu hát từng gây tranh cãi trong 'Nhật ký của mẹ' - Ảnh 8
Nguyễn Văn Chung hiện là ông bố đơn chăm sóc hai con 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau ly hôn, tôi trầm cảm, lo lắng tột độ, khó khăn vô cùng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau ly hôn, tôi trầm cảm, lo lắng tột độ, khó khăn vô cùng

"Sau khoảng thời gian khó khăn để ổn định lại tinh thần và công việc, bây giờ tôi đang rất tự chủ, chủ động, thoải mái trong sự nghiệp, tinh thần và tất cả mọi việc" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

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Từ khóa:   nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung và mẹ cuộc sống Nguyễn Văn Chung

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