Nhà sản xuất Em Và Trịnh bị giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu xin lỗi công khai

Chứng kiến hình ảnh của mình đã bị sử dụng trái phép trong Em Và Trịnh, giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất phim này phải đưa ra lời xin lỗi mình.
- Dàn diễn viên Em Và Trịnh: Nam chính lãng tử đầy cuốn hút, nhan sắc 2 nàng thơ gây thương nhớ
- Vừa comback trở lại đã nhận sự phản đối từ công chúng, Hiền Hồ tiếp tục gặp vận đen khi bị cấm hát ca khúc làm nên tên tuổi
Theo Thanh Niên, đại diện của giáo sư Michiko Yoshii - luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - khi xuất hiện trong talkshow Coffee Sharing của kênh YouTube Coffeerary Magazine đã tiết lộ rằng, một văn bản yêu cầu xin lỗi đã được gửi đến nhà sản xuất của Em Và Trịnh (Galaxy Play) về việc sử dụng hình ảnh của thân chủ bà khi chưa được cho phép. Theo đó, văn bản này đã được gửi đi từ ngày 13/9 vừa qua và yêu cầu phía NSX phải thực hiện trong vòng 7 ngày.
"Việc tiết lộ bí mật đời tư khi chưa nhận được sự đồng ý của giáo sư Michiko Yoshii đã xâm phạm đến quyền dân sự của bà." - văn bản viết rõ. Ngoài ra, giáo sư Michiko Yoshii cũng yêu cầu thêm, văn bản xin lỗi này phải được xuất hiện ở phần giới thiệu phim mỗi khi Em Và Trịnh được công chiếu và nhà sản xuất cũng phải cam kết không lập lại sai lầm này.
Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng cho biết thêm, nếu sau thời hạn 7 ngày mà phía NSX Em Và Trịnh vẫn chưa đáp ứng thì đại diện pháp luật của giáo sư Michiko Yoshii sẽ tiến hành các kế hoạch tố tụng cần thiết để đảm bảo quyền cho thân chủ.
"Trong phim không đưa lại hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Michiko lúc trẻ nhưng câu chuyện, nội dung xuất hiện trong phim thì nói về 2 người mất rồi. Phim đã sử dụng tư liệu về đời sống riêng tư của họ, chứng cứ quan trọng nhất chính là đề tài luận văn của Michiko, trùng khớp hoàn toàn với đề tài xuất hiện trong phim." - luật sư Diễm Phượng nói.
Cũng trong khuôn khổ buổi talkshow, luật sư Diễm Phượng cho biết, giáo sư Michiko Yoshii không muốn làm lớn chuyện khi Em Và Trịnh công chiếu vì lo sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của phim. Tuy nhiên, các chi tiết về vị giáo sư người Nhật trong phim đã "làm gia đình bà Michiko Yoshii không thoải mái với nhau. Việc đề nghị Galaxy Play lên tiếng xin lỗi cũng là cách để gia đình giải tỏa khúc mắc".