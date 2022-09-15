Nhà sản xuất Em Và Trịnh bị giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu xin lỗi công khai

Theo Thanh Niên, đại diện của giáo sư Michiko Yoshii - luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - khi xuất hiện trong talkshow Coffee Sharing của kênh YouTube Coffeerary Magazine đã tiết lộ rằng, một văn bản yêu cầu xin lỗi đã được gửi đến nhà sản xuất của Em Và Trịnh (Galaxy Play) về việc sử dụng hình ảnh của thân chủ bà khi chưa được cho phép. Theo đó, văn bản này đã được gửi đi từ ngày 13/9 vừa qua và yêu cầu phía NSX phải thực hiện trong vòng 7 ngày.

Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng cho biết phim Em Và Trịnh đã sử dụng hình ảnh của bà Michiko Yoshii mà không xin phép - Ảnh: Internet

Hình tượng Michiko Yoshii trong bộ phim Em và Trịnh - Ảnh: Galaxy

"Việc tiết lộ bí mật đời tư khi chưa nhận được sự đồng ý của giáo sư Michiko Yoshii đã xâm phạm đến quyền dân sự của bà." - văn bản viết rõ. Ngoài ra, giáo sư Michiko Yoshii cũng yêu cầu thêm, văn bản xin lỗi này phải được xuất hiện ở phần giới thiệu phim mỗi khi Em Và Trịnh được công chiếu và nhà sản xuất cũng phải cam kết không lập lại sai lầm này.