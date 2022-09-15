Nhà sản xuất Em Và Trịnh bị giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu xin lỗi công khai

Hậu trường 15/09/2022 20:00

Chứng kiến hình ảnh của mình đã bị sử dụng trái phép trong Em Và Trịnh, giáo sư Michiko Yoshii yêu cầu nhà sản xuất phim này phải đưa ra lời xin lỗi mình.

Theo Thanh Niên, đại diện của giáo sư Michiko Yoshii - luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng - khi xuất hiện trong talkshow Coffee Sharing của kênh YouTube Coffeerary Magazine đã tiết lộ rằng, một văn bản yêu cầu xin lỗi đã được gửi đến nhà sản xuất của Em Và Trịnh (Galaxy Play) về việc sử dụng hình ảnh của thân chủ bà khi chưa được cho phép. Theo đó, văn bản này đã được gửi đi từ ngày 13/9 vừa qua và yêu cầu phía NSX phải thực hiện trong vòng 7 ngày.

em va trinh 1
Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng cho biết phim Em Và Trịnh đã sử dụng hình ảnh của bà Michiko Yoshii mà không xin phép - Ảnh: Internet
em va trinh 2
Hình tượng Michiko Yoshii trong bộ phim Em và Trịnh - Ảnh: Galaxy

"Việc tiết lộ bí mật đời tư khi chưa nhận được sự đồng ý của giáo sư Michiko Yoshii đã xâm phạm đến quyền dân sự của bà." - văn bản viết rõ. Ngoài ra, giáo sư Michiko Yoshii cũng yêu cầu thêm, văn bản xin lỗi này phải được xuất hiện ở phần giới thiệu phim mỗi khi Em Và Trịnh được công chiếu và nhà sản xuất cũng phải cam kết không lập lại sai lầm này.

Luật sư Nguyễn Thị Diễm Phượng cho biết thêm, nếu sau thời hạn 7 ngày mà phía NSX Em Và Trịnh vẫn chưa đáp ứng thì đại diện pháp luật của giáo sư Michiko Yoshii sẽ tiến hành các kế hoạch tố tụng cần thiết để đảm bảo quyền cho thân chủ.

"Trong phim không đưa lại hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Michiko lúc trẻ nhưng câu chuyện, nội dung xuất hiện trong phim thì nói về 2 người mất rồi. Phim đã sử dụng tư liệu về đời sống riêng tư của họ, chứng cứ quan trọng nhất chính là đề tài luận văn của Michiko, trùng khớp hoàn toàn với đề tài xuất hiện trong phim." - luật sư Diễm Phượng nói.

em va trinh 4
Nhiều chi tiết trong Em Và Trịnh đã ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình của giáo sư Michiko Yoshii - Ảnh: Galaxy

Cũng trong khuôn khổ buổi talkshow, luật sư Diễm Phượng cho biết, giáo sư Michiko Yoshii không muốn làm lớn chuyện khi Em Và Trịnh công chiếu vì lo sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của phim. Tuy nhiên, các chi tiết về vị giáo sư người Nhật trong phim đã "làm gia đình bà Michiko Yoshii không thoải mái với nhau. Việc đề nghị Galaxy Play lên tiếng xin lỗi cũng là cách để gia đình giải tỏa khúc mắc".

Bị danh ca Khánh Ly "bóc" loạt tình tiết sai sự thật, nhà sản xuất Em Và Trịnh lên tiếng xin lỗi

Bị danh ca Khánh Ly "bóc" loạt tình tiết sai sự thật, nhà sản xuất Em Và Trịnh lên tiếng xin lỗi

Em Và Trịnh đang gây nên bão dư luận xoay quanh một số tình tiết trong phim bị xem là "không đúng sự thật".

Xem thêm
Từ khóa:   Em và Trịnh Michiko Yoshii phim Em và Trịnh

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 54 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 54 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 49 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh