Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân

Hậu trường 14/07/2022 12:49

Đã rất lâu rồi, Nguyệt Ánh không còn đăng ảnh hay nhắc đến chồng trên mạng xã hội. Trong tiệc sinh nhật con trai mới đây, chồng Ấn Độ của nữ diễn viên cũng vắng bóng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Nguyệt Ánh đã đăng tải loạt ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của cậu con trai cưng - bé Nanda. Cậu quý tử lai Ấn nhà nữ diễn viên năm nay đã tròn 4 tuổi và có vẻ ngoài điển trai, đáng yêu và gương mặt thông minh, sáng sủa. Cô bộc bạch: "Chàng nhỏ lớn rồi, biết được sinh nhật, cười sướng tít mắt. Hãy thỏa thích khám phá khung trời hồng cục cưng nè. Nụ cười của con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ".

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân - Ảnh 1

 

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân - Ảnh 2

 

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Tiệc sinh nhật lên 4 tuổi của con trai Nguyệt Ánh. Ảnh: FBNV

 

Nguyệt Ánh tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật khá hoành tráng cho con trai. Ba mẹ của nữ diễn viên và người thân cũng tề tựu về chúc mừng tuổi mới của bé Nanda. Tuy nhiên, khán giả nhận ra rằng tiệc sinh nhật này lại vắng bóng ông xã Ấn Độ của Nguyệt Ánh. Có người còn cho biết đã lâu không thấy ông xã xuất hiện cùng 2 mẹ con nữ diễn viên. Những bức ảnh cũ đã được đăng tải trước đó của cặp đôi thì vẫn được giữ nguyên trên mạng xã hội.

Trước những thắc mắc này của mọi người, diễn viên Nguyệt Ánh không có trả lời.

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân - Ảnh 5
Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân - Ảnh 6
Dân mạng thắc mắc, đã lâu rồi không thấy chồng nữ diễn viên xuất hiện. Ảnh: Chụp màn hình

 

Theo dõi trang cá nhân của Nguyệt Ánh, bài đăng gần nhất có sự xuất hiện của ông xã người Ấn Độ là từ ngày 7/1/2021. Đó là bức ảnh hai bố con Nanda đang hít đất và khi đăng tải khoảnh khắc này, Nguyệt Ánh tỏ ra rất hạnh phúc. Cũng từ đó đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, khán giả nhận thấy nữ diễn viên Cổng mặt trời không còn đăng hình ảnh hay nhắc đến chồng Ấn Độ.

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân - Ảnh 7
7/1/2021 là lần gần nhất Nguyệt Ánh đăng tải hình ảnh ông xã. Ảnh: Chụp màn hình.

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghi vấn từ một bộ phận dân mạng. Thật hư câu chuyện ra sao đành chờ Nguyệt Ánh lên tiếng.

Nghi vấn diễn viên Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ đang trục trặc hôn nhân - Ảnh 8
Hình ảnh gia đình nhỏ của Nguyệt Ánh trong lễ Giáng sinh năm 2020. Ảnh: FBNV

 

Nguyệt Ánh sinh năm 1984, cô nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình như Cổng mặt trời, Thứ ba học trò, Dòng sông huynh đệ, Giấc mơ cổ tích, Gia đình phép thuật...

Vốn kín tiếng về đời tư, tháng 3/2017, Nguyệt Ánh gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với người chồng Ấn Độ tên là Kilaparthy Eswar Rao. Được biết, chồng Nguyệt Ánh là giáo viên Yoga ở TP.HCM. Cặp đôi quen biết và yêu nhau được gần một năm trước khi quyết định "về chung một nhà".

Nguyệt Ánh từng tâm sự, thời gian đầu cả hai chung sống xuất hiện hàng loạt sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực. Cô cảm thấy vợ chồng mình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng vì tình yêu, cặp đôi cùng ngồi lại tìm hướng giải quyết. 

Nữ diễn viên cũng từng tiết lộ ông xã của cô rất hay ghen. Thậm chí anh còn ghen cả với bạn diễn của vợ, đến mức tới tận phim trường rồi ngồi “canh” vợ diễn. Mặc dù vậy, theo Nguyệt Ánh, chồng cô có ưu điểm là chăm con rất tốt từ việc ru con ngủ, pha sữa, nấu ăn, tắm rửa. Rao cũng rất yêu thương vợ.

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Ông xã Nguyệt Ánh hay ghen, nhưng bù lại rất yêu thương vợ con. Ảnh: FBNV

 

Sau khi kết hôn và sinh con, Nguyệt Ánh cũng hạn chế các hoạt động nghệ thuật để giành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Cô phụ chồng quản lý lớp yoga và kinh doanh thực phẩm lành mạnh. Công việc kinh doanh của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ đồng nghiệp, các nghệ sĩ.

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