Nghệ sĩ Thanh Dương trải lòng về cuộc sống hôn nhân bất ngờ với học trò

Mới đây, trong chương trình ﻿"Khách sạn 5 sao" diễn viên Thanh Dương hiếm hoi bật mí những thăng trầm về cuộc sống hôn nhân hơn 30 năm với cô học trò.

Trong chương trình "Khách sạn 5 sao", diễn viên Thanh Dương kể anh gặp Kim Anh từ bộ môn khiêu vũ nhưng hình ảnh khiến diễn viên Thanh Dương ấn tượng với cô gái Kim Anh ngày đó chính là chiếc xe máy nam. Ngày đó, diễn viên Quốc Tuấn đề nghị Thanh Dương dạy nhảy, khi nhóm thiếu bạn nhảy nữ, em gái của Quốc Tuấn đã gọi bạn mình là Kim Anh tới. Lúc đầu hai người chỉ quen biết nhau bình thường, cho tới một lần nhóm tổ chức đi chơi ở Đồng Mô nhưng thiếu xe máy, Kim Anh xung phong về nhà lấy. Lúc nàng phóng xe ra khiến Thanh Dương choáng váng "Ồ ôi! Con gái đi xe côn tay nhìn gấu thế, mê luôn". Vợ chồng Thanh Dương và Kim Anh Yêu nhau nhưng hai người đến với nhau không dễ dàng do bố mẹ Kim Anh ban đầu không chấp nhận chàng con rể làm nghề diễn viên. Diễn viên Thanh Dương hóm hỉnh kết luận: "Ghét của nào trời trao của nấy!".

Thanh Dương chia sẻ hình ảnh của mình và vợ hồi trẻ Thanh Dương đào hoa thời trẻ vì anh là người lãng mạn, bay bổng. Tấm huy chương vàng tiết lộ thời vàng son của anh với 1 huy chương vàng của khiêu vũ chuyên nghiệp, 1 huy chương vàng của múa và 1 huy chương vàng của kịch câm. Thế nhưng bên cạnh vợ, anh dí dỏm bình luận: do mình thấp bé, nhẹ cân, không đẹp trai nên vợ hoàn toàn yên tâm chồng không đóng cặp với các bạn diễn xinh đẹp. Phụ nữ nào mà chả ghen. Chị Kim Anh thường đi xem chồng diễn kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ, “xem nhiều đến độ thuộc hết lời thoại” cho thấy sự quan tâm của chị dành cho anh nhiều như thế nào. Nhưng cách ghen của chị cũng riêng: “Khi mình cảm thấy có vấn đề gì hơi bất thường sẽ đặt vấn đề thẳng thắn”. Cả hai dành sự tôn trọng cho nhau, bằng chứng là chiếc áo sơ mi chị tặng anh hơn 30 năm, sờn cả cổ vẫn được họ giữ gìn. Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, họ cùng mua 1 đôi điện thoại mới. Trên hành trình gắn bó ấy, không tránh khỏi có lúc hai người gặp sóng gió trong hôn nhân.

Vợ chồng diễn viên Thanh Dương chia sẻ nhiều kỷ niệm trong chương trình "Khách sạn 5 sao". Chị Kim Anh vẫn nhớ chuyến du lịch với các bạn khiến chị có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chuyến đi này được tổ chức sau khi diễn viên Thanh Dương bị tai nạn, gãy, rạn gần chục cái xương sườn, tinh thần không ổn định. "Do chuyến hành trình dài, ảnh hưởng đến tâm lý, có những lúc mệt quá không kiểm soát được bản thân, anh buông những câu nặng nề trước mặt nhiều người. Để kiềm chế cảm xúc, tôi cứ phải ngước mặt lên cho nước mắt không chảy, lúc về tới khách sạn mới khóc như mưa", chị Kim Anh rơm rớm nước mắt khi kể lại. Tuy nhiên, thời điểm đó nam diễn viên không nhận ra lỗi lầm của mình. "Ai trong đời chả có lỗi lầm. Nhiều lúc mình không thể kiềm chế được bản thân. Trong những lúc như vậy, tôi vô tình làm tổn thương người bạn đời", diễn viên Thanh Dương giải thích. Hiện tại, cả hai đều cho rằng gia đình là nơi được sống thật nhất bởi chỉ cần nhìn mắt đối phương là biết có chuyện buồn hay vui. Chị Kim Anh chia sẻ nếu lấy chồng nghề này mà ghen, chồng không phát triển được. Cho nên giữa hai người phải có sự tin tưởng, tôn trọng nhau. "Ở trong nhà, ai làm việc gì tốt nhất người đó làm, chứ không phân chia rạch ròi việc này của anh, việc này của em. Sống bên người chồng nghệ sĩ lãng mạn bay bổng, tôi có vẻ trầm tính hơn song đó là sự bù trừ hợp lý trong nhà", chị Kim Anh nói. Cuối chương trình, nam diễn viên gửi tặng vợ món quà bất ngờ - một ca khúc với lời yêu thương nồng nàn cùng bông hoa anh tự làm, gắn với kỷ niệm hồi hai người yêu nhau, đơn sơ nhưng mang nhiều ý nghĩa Diễn viên Thanh Dương sinh năm 1968, là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Anh từng tham gia rất nhiều vở kịch nổi tiếng như: "Vòng phấn Kavkaz", "Nhà búp bê", "Lời thề thứ 9", "Vụ án 2000 ngày", "Tất cả đều là con tôi", 'Ai là người phán xử",.. và cũng góp mặt khá nhiều phim như "Vào Nam ra Bắc", "Ông trẻ về ăn Tết", "Trò đời", "Sống mãi với Thủ Đô", "Của để dành", "Cuộc đời vẫn đẹp sao",... Thanh Dương thử sức cả với những vai phản diện

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