'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc

Hậu trường 25/12/2023 09:27

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Ánh Viên tự tin diện áo croptop.

Ánh Viên là VĐV bơi lội giành nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games (25 HCV), 2 HCĐ ASIAD, 1 HCV Olympic trẻ… Ngoài thành tích đáng nể, cô còn gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp. Hiện tại, sau khi giải nghệ, cô nàng hoạt động tích cực và cởi mở hơn ở trên MXH.

'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 1
Ánh Viên là VĐV bơi lội giành nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games (25 HCV).
'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 2
Sau khi giải nghệ, cô nàng hoạt động tích cực và cởi mở hơn ở trên MXH.

Mới đây, cô còn gây sốt vì thay đổi rất nhiều về phong cách thường ngày, nhan sắc cũng thăng hạng. Theo đó, nữ cựu kình ngư gạt bỏ đi lớp áo phông rộng, tự tin mặc áo croptop khoe eo và nhún nhảy đầy khoẻ khoắn, năng động. Ngay lập tức, nhiều người đã bày tỏ sự bất ngờ với những đường cong mà "tiểu tiên cá" đang sở hữu. Ngoài ra còn để lại lời khen cho body 'nét căng' của Ánh Viên.

'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 3

'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 4

Nữ cựu kình ngư gạt bỏ đi lớp áo phông rộng, tự tin mặc áo croptop khoe eo và nhún nhảy đầy khoẻ khoắn, năng động.

Cách đây không lâu, cô đã ăn mừng sinh nhật tuổi 27 bằng một bộ ảnh trong tà áo trắng tinh khôi. Có thể nói, ở tuổi 27, cô vẫn mộc mạc, chân thành nhưng đã biết chăm chút cho bản thân hơn. Ngoài ra, mọi người cảm nhận rõ cô gái sinh năm 1996 đã thực sự "thoát vai", để hòa nhập với cuộc sống mới khi tốt nghiệp đại học loại giỏi, trong vai trò một trung tá quân nhân chuyên nghiệp. 

'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 5

'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 6

Cô đã ăn mừng sinh nhật tuổi 27 bằng một bộ ảnh trong tà áo trắng tinh khôi.
'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 7
Cô vẫn mộc mạc, chân thành nhưng đã biết chăm chút cho bản thân hơn. 

Trong thời gian gần đây, Ánh Viên cũng rất tích cực tham gia những hoạt động có ý nghĩa với xã hội. Cựu kình ngư góp mặt ở nhiều chương trình liên quan đến việc phổ cập bơi cho người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em với mong muốn giảm tỷ lệ tử vong do đuối nước.

'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc - Ảnh 8
Trong thời gian gần đây, Ánh Viên cũng rất tích cực tham gia những hoạt động có ý nghĩa với xã hội.

 

“Kình ngư” Ánh Viên sau giải nghệ: Nhan sắc thăng hạng, gương mặt baby như hotgirl

“Kình ngư” Ánh Viên sau giải nghệ: Nhan sắc thăng hạng, gương mặt baby như hotgirl

Nhan sắc của Ánh Viên sau 1 năm giải nghệ trở thành chủ đề được mạng xã hội quan tâm những ngày qua.

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