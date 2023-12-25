'Nàng tiên cá' Ánh Viên hiếm hoi diện áo croptop, khán giả tấm tắc khen ngợi dáng vóc

Ánh Viên là VĐV bơi lội giành nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games (25 HCV), 2 HCĐ ASIAD, 1 HCV Olympic trẻ… Ngoài thành tích đáng nể, cô còn gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp. Hiện tại, sau khi giải nghệ, cô nàng hoạt động tích cực và cởi mở hơn ở trên MXH.

Ánh Viên là VĐV bơi lội giành nhiều HCV nhất cho thể thao Việt Nam ở đấu trường SEA Games (25 HCV).

Sau khi giải nghệ, cô nàng hoạt động tích cực và cởi mở hơn ở trên MXH.

Mới đây, cô còn gây sốt vì thay đổi rất nhiều về phong cách thường ngày, nhan sắc cũng thăng hạng. Theo đó, nữ cựu kình ngư gạt bỏ đi lớp áo phông rộng, tự tin mặc áo croptop khoe eo và nhún nhảy đầy khoẻ khoắn, năng động. Ngay lập tức, nhiều người đã bày tỏ sự bất ngờ với những đường cong mà "tiểu tiên cá" đang sở hữu. Ngoài ra còn để lại lời khen cho body 'nét căng' của Ánh Viên.