Mỹ nhân Việt lấy chồng Tây được yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống đẹp như mơ

Sau 7 năm xây dựng tổ ấm, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm ngọt ngào như thuở ban đầu. Trên trang cá nhân, Hà Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên gia đình. Mỗi khi có thời gian, vợ chồng cô sẽ đưa con gái đi du lịch. Ngoài ra, Hà Anh cùng chồng không quên dành cho nhau không gian riêng tư để duy trì lửa hôn nhân. Nữ siêu mẫu từng cho biết, nhờ khoảng thời gian riêng tư ấy mà vợ chồng cô có thể trò chuyện, san sẻ mọi điều từ công việc đến cảm xúc của nhau.

Hà Anh là một trong những siêu mẫu đình đám của làng thời trang Việt. Năm 2016, cô kết hôn với Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh kém cô 2 tuổi. "Trái ngọt" hôn nhân của Hà Anh và chồng Tây là cô con gái Myla đáng yêu.

Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, Thu Minh còn có một cuộc sống hạnh phúc với doanh nhân người Hà Lan là Otto, một doanh nhân giàu có và nổi tiếng. Sau hơn 2 năm kết hôn, tháng 5/2015 Thu Minh hạ sinh con trai đầu lòng.

Trong một lần chia sẻ về ông xã, Hà Anh khẳng định mình đã chọn đúng người: "Khi ngày càng trưởng thành và xác định được cần gì trong cuộc sống chúng ta càng ý thức người đàn ông gắn bó với mình trong cuộc sống sẽ phải có những tiêu chuẩn gì. Và khi gặp ông xã, tôi thấy đây là người đàn ông đạt rất nhiều tiêu chuẩn mình đang tìm kiếm".

Thu Minh có một cuộc sống hạnh phúc với doanh nhân người Hà Lan là Otto, một doanh nhân giàu có và nổi tiếng

Không chỉ được chồng yêu thương, cưng chiều, Thu Minh còn được chồng tặng cho những món quà tiền tỉ như nhẫn kim cương, xe hơi mang thương hiệu Thu Minh. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Thu Minh luôn làm người khác phải choáng ngợp bởi những trang phục và phụ kiện xa xỉ mà cô khoác lên người. Dù bận việc nhưng chồng Tây vẫn thường dành thời gian để tháp tùng vợ đến các sự kiện.

Đầu năm 2015, chồng của Thu Minh đã mua “siêu căn hộ” trị giá 85 tỉ nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu giữa trung tâm Q.3 TP.HCM để đón con trai đầu lòng

Đầu năm 2015, chồng của Thu Minh đã mua “siêu căn hộ” trị giá 85 tỉ nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu giữa trung tâm Q.3 TP.HCM để đón con trai đầu lòng. Có thể nói, Thu Minh hiện là ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người phải ao ước ở showbiz Việt.

Đoan Trang

Lập gia đình khá muộn nhưng Đoan Trang may mắn có được hạnh phúc viên mãn bên chồng người Thụy Điển. không chỉ yêu thương cô hết mực, mà chồng Đoan Trang còn sở hữu gia tài đáng mơ ước. Hôn phu của Đoan Trang tên là Johan Wicklund, từng là kỹ sư và nay đảm nhận vai trò Tổng giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

Lập gia đình khá muộn nhưng Đoan Trang may mắn có được hạnh phúc viên mãn bên chồng người Thụy Điển

Sau 11 năm xây dựng gia đình, cô và ông xã đã có "công chúa nhỏ" tên Sol xinh xắn, đáng yêu. Cách đây ít lâu, nữ ca sĩ đã thông báo bản thân sẽ từ giã showbiz Việt để sang Singapore sống và làm việc cùng chồng.

Sau 9 năm xây dựng gia đình, cô và ông xã đã có "công chúa nhỏ" tên Sol xinh xắn, đáng yêu

Nguyệt Ánh

Tháng 03/2017, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ kết hôn cùng thầy giáo Yoga người Ấn Độ Kilaparthy Eswar Rao. Sau khi kết hôn, cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật, cùng chồng mở một trung tâm Yoga tại TP.HCM và khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Tháng 8/2018, Ngọc Ánh sinh con trai đầu lòng được đặt tên là Nanda.

Tháng 03/2017, diễn viên Nguyệt Ánh bất ngờ kết hôn cùng thầy giáo Yoga người Ấn Độ Kilaparthy Eswar Rao

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh cho biết mình được cưng chiều hết mực. Ông xã dành toàn bộ thời gian bên vợ con, hỗ trợ cô rất nhiều trong chuyện chăm con, quán xuyến nhà cửa đến chia sẻ trách nhiệm gia đình, nuôi dạy con cái. Cả gia đình cô hiện đang sống trong một căn biệt thự sang trọng được định giá lên đến 14,5 tỷ.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh cho biết mình được cưng chiều hết mực. Ông xã dành toàn bộ thời gian bên vợ con, hỗ trợ cô rất nhiều trong chuyện chăm con

Sau nhiều tháng giấu kín hình ảnh của con, cho tới khi Nanda chập chững biết đi, gương mặt của cậu bé mới được lộ diện trước truyền thông. Nanda sở hữu nét đẹp lai Ấn từ bố và mẹ, càng lớn càng khôi ngô với nước da trắng hồng, mái tóc đen dày và đôi mắt tròn.