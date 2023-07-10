'Mỹ nhân của màn ảnh' bật mí về cuộc sống hiện tại sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại

NSƯT Thanh Quý có trong tay sự nghiệp phim ảnh đồ sộ với nhiều bộ phim kinh điển như "Chuyến xe bão táp", "Tình yêu và khoảng cách", "Người đàn bà bị săn đuổi", "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Người phán xử", "Cả một đời ân oán", "Hoa hồng trên ngực trái", "Thương ngày nắng về", " Cuộc đời vẫn đẹp sao ",...

NSƯT Thanh Quý tên thật là Vũ Thị Quý (sinh năm 1958 tại Hà Nội). Nữ diễn viên xuất thân trong gia đình có tới 8 anh chị em. Vốn dĩ Thanh Quý chỉ mơ ước sau này lớn lên được trở thành một thủ thư hoặc làm nghề địa chất. Thế nhưng nhờ nhan sắc rực rỡ, nổi trội mà khi mới 15 tuổi, Thanh Quý đã được một đạo diễn "nhắm" tới.

Sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ là vậy nhưng "bóng hồng màn ảnh" một thời lại không được may mắn trong chuyện tình cảm. Chị từng 2 lần kết hôn, trong đó cuộc hôn nhân thứ 2 với họa sĩ Thành Chương kéo dài đến 20 năm nhưng rồi cũng tan vỡ. Thanh Quý có duy nhất một người con gái với người chồng trước, hiện nữ nghệ sĩ đã lên chức bà ngoại.

Bên cạnh đó, NSƯT Thanh Quý gặt hái nhiều giải thưởng danh giá như giải "Bông sen vàng" cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VII, Top 5 đề cử "VTV Awards 2022",...

Thời trẻ, nhiều lần NSƯT Thanh Quý đã phải ôm nỗi dằn vặt, xót xa khi không thể cân bằng được giữa công việc và gia đình. Bởi vậy, trên thang điểm 10 của một người mẹ, chị chỉ chấm cho bản thân điểm 5 vì tự thấy "chưa được chu toàn".

Chị nhớ lại: "Khi con tôi 9-10 tháng tuổi, tôi có một chuyến đi diễn xa nhà mấy tháng mới về. Khi trở về, người chồng cũ của tôi cũng giận lắm. Tôi hiểu tâm trạng của chồng mình khi ấy là vì thương con và lo cho con. Tôi đã tự trách mình, dằn vặt rất nhiều. Nhưng thời điểm ấy, chờ đợi cả mấy năm mới có một bộ phim, hãng phim yêu cầu đi diễn mình không đi cũng không được".

Ở tuổi 65, NSƯT Thanh Quý chọn cho mình cuộc sống đơn giản, bình yên. Nghệ sĩ thường tìm những niềm vui giản dị, tự tìm cách giải tỏa tâm lí cho mình và cân bằng cuộc sống.

Diện mạo tuổi xế chiều của NSƯT Thanh Quý

Trong cuộc sống thường ngày, chị tìm niềm vui bằng những cách giản đơn nhất như hát thật to trên đường, tự nói chuyện một mình để giải tỏa tâm lý và cân bằng cảm xúc. Với NSƯT Thanh Quý, hạnh phúc hiện tại là những bữa cơm ngon vui vẻ bên con gái và cháu ngoại, những buổi cà phê, gặp gỡ bạn bè trong những ngày trời đẹp. Và đó cũng là những giây phút thăng hoa với vai diễn, khi nhân vật của mình được khán giả đón nhận.

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, thấy mình may mắn, thảnh thơi, tự do làm nghề, đầu óc chẳng phải nghĩ ngợi điều gì. Thu nhập hiện tại của tôi bây giờ đã tốt hơn trước nhiều. Tuy nhiên, cũng chỉ ở mức vừa đủ thôi chứ không phải giàu có gì.

Tiền cát-xê giúp tôi trang trải thêm một số chi phí trong cuộc sống, một năm đi du lịch vài chuyến và dành ra một khoản để phòng về già ốm đau, bệnh tật", nữ nghệ sĩ bộc bạch.