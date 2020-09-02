Ly hôn đã lâu, Tim bất ngờ đăng ảnh hôn Trương Quỳnh Anh ngọt ngào và nhắn gửi tâm tư

Hậu trường 02/09/2020 11:13

Động thái mới đây của ca sĩ Tim khiến dư luận xôn xao. Mọi người tích cực "đẩy thuyền" hi vọng anh và vợ cũ có thể tái hợp.

Mừng tuổi mới, ca sĩ Tim đăng tải 2 bức ảnh kỷ niệm, một ảnh bên ba mẹ lúc bé và một bức ảnh chụp cùng con trai và vợ cũ. Điều khiến công chúng khó hiểu là trong vô số ảnh kỷ niệm, anh lại chọn khoảnh khắc hôn má vợ cũ Trương Quỳnh Anh.

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Tim ôn lại kỷ niệm thời còn hạnh phúc bên Trương Quỳnh Anh trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Kèm theo đó, nam ca sĩ còn đăng status chia sẻ tâm tư của mình: "Hai tấm hình được chụp vào cùng một ngày 2/9 nhưng khác năm. Hai gia đình của mình... Thật may là mình vẫn còn giữ được 2 khoảnh khắc này.

Dù bây giờ có người không còn trên cõi đời này nữa, có người định cư nước khác và cũng có người đã có cuộc sống riêng, mỗi người mỗi nơi, chỉ còn mỗi mình và Cát An vẫn ở nơi cũ.

Nhưng xin cám ơn mọi người đã đến bên đời con (anh) cho con (anh) biết cảm giác có gia đình là thế nào. Dù thế nào, chúng ta vẫn mãi là người thân của nhau. Dù ở bất kỳ phương trời nào, ở bên ai hay làm gì, con (anh) cầu mong mọi người luôn bình an, hạnh phúc. Happy birthday to me! Mong bản thân luôn an nhiên, tự tại và cười nhiều".

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc tốt đẹp đến Tim, đồng thời hi vọng anh và vợ cũ có thể yêu lại từ đầu: "Chúc mừng sinh nhật anh, hi vọng anh và chị Quỳnh Anh quay lại với nhau", "Lâu lắm mới thấy anh đăng hình với chị Trương Quỳnh Anh. Chúc gia đình anh hạnh phúc", "Mong hai em sớm đoàn tụ vì con"...

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Mong muốn của dân mạng là cặp đôi sẽ tái hợp - Ảnh: FB

Sau nhiều lần hợp tan, năm 2018, Tim và Trương Quỳnh Anh thông báo ly hôn. Thời điểm mới chia tay, vợ chồng nghệ sĩ vẫn sống chung một nhà vì con trai chung. Tuy nhiên vào giữa năm 2019, Trương Quỳnh Anh đã dọn đi, con trai sống với bố.

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Từ khóa:   Tim Tim - Trương Quỳnh Anh Trường Quỳnh Anh

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