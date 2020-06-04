Lý Hải - Minh Hà tung ảnh 'tình bể bình' bên nhau, tưng bừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới

Lý Hải - Minh Hà được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Sau 6 năm hẹn hò và 10 năm kết hôn, vợ chồng nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ. Họ có với nhau 4 nhóc tỳ đáng yêu đủ nếp đủ tẻ. Đây cũng là gia đình đông con bậc nhất showbiz Việt hiện nay.

Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 1 thập kỷ bên nhau bằng bộ ảnh lãng mạn tại Đà Lạt - Ảnh: FB

Năm 2020 đánh dấu 10 năm Lý Hải và Minh Hà chính thức "về chung nhà". Vợ chồng nhà sản xuất phim "Lật mặt" dự định sẽ làm lễ kỷ niệm hoành tráng vào tháng 11 tới.

Vừa qua, cặp đôi đã dắt tay nhau lên Đà Lạt hâm nóng tình cảm và thực hiện bộ ảnh lãng mạn. Đây cũng là sự chuẩn bị của vợ chồng Lý Hải trước sự kiện đặc biệt sắp tới.