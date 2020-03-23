Hơn con rể 10 tuổi, mẹ vợ Lý Hải khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi U60

Nhan sắc trẻ trung của mẹ vợ Lý Hải khiến nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ. Ở tuổi U60 và đã lên chức bà, mẹ ruột Minh Hà vẫn vô cùng xinh đẹp.

Trên fanpage của mình, Minh Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ bức ảnh các con được bà ngoại dạy học. Sau nhiều ngày ở nhà tránh dịch, vợ chồng Lý Hải và Minh Hà có công việc bận nên nhờ bà trông nom các con. Được biết, mẹ vợ Lý Hải là giáo viên cấp 3 về hưu nên chăm sóc và dạy 4 cháu học rất khéo.

Những ngày các con nghỉ học tránh dịch, Minh Hà nhờ mẹ ruột dạy các bé học - Ảnh: FB

Đây là lần hiếm hoi vợ ca sĩ Lý Hải chia sẻ về mẹ ruột công khai trên mạng xã hội. Cô viết: "Hồi xưa ngoại làm giáo viên dạy cấp 3, mà về hưu xong ngoại chuyển qua làm giáo viên tiểu học luôn. Nay ba mẹ đi miền Tây trao máy lọc, ngoại một tay 4 đứa. Ngoại đúng là muôn năm. Bữa giờ bệnh dịch ở nhà không, mà bước ra cửa cái mấy đứa hỏi: 'Ủa ba mẹ đi đâu, sao ba mẹ bỏ con hoài vậy?'. Ủa lạ!".

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của mẹ vợ Lý Hải ở tuổi U60 - Ảnh: FB

Bà có thể chăm một lúc 4 cháu đang ở độ tuổi tinh nghịch - Ảnh: FB

Trong ảnh, có thể thấy bà chuyên tâm dạy các cháu ngoại học bài. Lúc giải lao, mẹ ruột Minh Hà còn tạo dáng nhí nhố khi chụp ảnh bên các cháu. Ở tuổi U60, bà vẫn giữ được sự dẻo dai cùng nhan sắc trẻ trung đến bất ngờ. Mọi người nhận xét mẹ ruột Minh Hà trẻ đẹp hơn rất nhiều so với những người khác ở độ tuổi này.

Mẹ ruột Minh Hà có phong cách thời trang sành điệu không kém cạnh con gái - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mẹ vợ Lý Hải nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng: "Ngoại nhìn vẫn trẻ như xưa. Vẫn đẹp ghê", "Bà ngoại trẻ đẹp quá em ơi", "Bà ngoại trẻ quá chị ah", "Bà ngoại quá giỏi. Giữ một mình 4 đứa luôn kìa", "Ngoại trẻ và còn đẹp nữa chị Hà ơi... ngoại nay ngoài 50 chưa chị".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-con-re-10-tuoi-me-vo-ly-hai-khien-moi-nguoi-tram-tro-boi-nhan-sac-tre-dep-o-tuoi-u60-354527.html