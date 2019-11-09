Ca sĩ Lý Hải tự hào khoe con trai lớn viết chữ 'đẹp như in', khiến ba mẹ tự hào

Hậu trường 09/11/2019 11:21

Dân mạng hết lời ngợi khen bé Rio - con trai lớn nhà ca sĩ Lý Hải và Minh Hà vì tài viết chữ đẹp dù chưa từng học qua lớp luyện nào.

Lý Hải và Minh Hà được xem là đôi vợ chồng đông con nhất nhì làng giải trí Việt. Dù bận rộn với công việc, họ luôn dành thời gian để chăm sóc và dạy dỗ các con một cách tốt nhất. Dẫu vậy, vì có đến 4 nhóc tỳ nên cặp vợ chồng nổi tiếng phải chia thời gian cho các con thật cân bằng, đôi khi không thể sắp xếp cho các bé làm tất cả những việc mình muốn.

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Có đến 4 con nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn chăm sóc và nuôi dạy rất chu đáo - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Lý Hải chia sẻ về ước mơ được đi học luyện viết chữ đẹp của con trai cả Rio. Tuy nhiên vì ba mẹ bận đón các em đi học về nên vẫn không sắp xếp được thời gian và chưa thể đáp ứng mong mỏi của cậu nhóc. Thế nhưng, con trai Lý Hải vẫn tự rèn và làm ba mẹ tự hào bởi nét chữ quá đẹp.

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Nét chữ tròn đều, sạch sẽ của bé Rio trên giấy kẻ ô khiến bao người trầm trồ - Ảnh: FB
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Chỉ mới học lớp 3 nhưng cậu nhóc đã làm cả gia đình phải tự hào - Ảnh: FB

Ông bố 4 con tự hào khoe trên trang cá nhân: "Từ lớp 1, Rio ước mơ được ở lại trễ giờ để học viết chữ đẹp nhưng vì hoàn cảnh cuối giờ học phải đi đón em nên không làm được. Vậy mà tới ngày lớp 3 hôm nay, anh 2 Rio làm ba mẹ, ông bà, thầy cô giật cả mình vì không biết tự luyện hồi nào. Và Rio đã được cô giáo cho đi thi viết chữ đẹp mà không cần luyện qua lớp nào hết. Có công mài sắt có ngày nên kim".

Ngoài sở thích viết chữ, nam ca sĩ còn tiết lộ con trai có niềm đam mê với vẽ tranh và đọc sách. Anh cũng cho biết không buộc con học nhiều vì sợ con áp lực không có thời gian chơi và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cậu bé lại rất ham học, đòi ba mẹ cho học đủ thứ.

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Ông xã bận quay phim nên đôi khi Minh Hà một tay chăm sóc các con - Ảnh: FB
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Vợ chồng nghệ sĩ luôn dành thời gian để đưa các con đi du lịch - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cư dân mạng dành nhiều lời ngợi khen cho tài năng của bé Rio. Nhìn nét chữ tròn đều, đẹp, rõ ràng của cậu nhóc, mọi người phải thốt lên "đẹp như in". Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh cũng dành lời khen cho vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vì cách nuôi dạy con khoa học.

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