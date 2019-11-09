Ca sĩ Lý Hải tự hào khoe con trai lớn viết chữ 'đẹp như in', khiến ba mẹ tự hào

Lý Hải và Minh Hà được xem là đôi vợ chồng đông con nhất nhì làng giải trí Việt. Dù bận rộn với công việc, họ luôn dành thời gian để chăm sóc và dạy dỗ các con một cách tốt nhất. Dẫu vậy, vì có đến 4 nhóc tỳ nên cặp vợ chồng nổi tiếng phải chia thời gian cho các con thật cân bằng, đôi khi không thể sắp xếp cho các bé làm tất cả những việc mình muốn.

Có đến 4 con nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn chăm sóc và nuôi dạy rất chu đáo - Ảnh: FB

Mới đây, ca sĩ Lý Hải chia sẻ về ước mơ được đi học luyện viết chữ đẹp của con trai cả Rio. Tuy nhiên vì ba mẹ bận đón các em đi học về nên vẫn không sắp xếp được thời gian và chưa thể đáp ứng mong mỏi của cậu nhóc. Thế nhưng, con trai Lý Hải vẫn tự rèn và làm ba mẹ tự hào bởi nét chữ quá đẹp.