Sau 9 năm kết hôn, Lý Hải bất ngờ chia sẻ về việc sinh con thứ 5 cùng bà xã Minh Hà

Hậu trường 18/10/2019 17:25

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nam ca sĩ Lý Hải cho biết anh và bà xã Minh Hà không có kế hoạch sinh thêm con trong tương lai.

Trong showbiz Việt đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân bền chặt của ca sĩ Lý HảiMinh Hà khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hiện tại, sau 9 năm kết hôn, cặp đôi đã có với nhau 4 nhóc tỳ xinh xắn (2 trai và 2 gái).

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Tháng 11/2010, Lý Hải và Minh Hà tổ chức đám cưới – Ảnh: Internet

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Từng bị xem là cặp đũa lệch của Vbiz vì hơn kém nhau đến 17 tuổi nhưng Lý Hải và Minh Hà vẫn hạnh phúc cho đến hiện tại - Ảnh: Internet

Dù hơn kém nhau nhiều tuổi nhưng Lý Hải và Minh Hà luôn dành cho nhau sự thấu hiểu và đồng cảm. Sau khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, giọng ca “Trọn đời bên em” luôn bận rộn với lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng dành thời gian quan tâm đến vợ và đưa các con đi du lịch.

Riêng với Minh Hà, cô chấp nhận hy sinh công việc yêu thích sau khi du học để trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã. Ở tuổi 34, Minh Hà đã trở thành mẹ của 4 nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Dẫu vậy, bà xã Lý Hải vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp như hot girl.

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Minh Hà và các con luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho Lý Hải - Ảnh: Internet

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Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau – Ảnh: Internet

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Khi có thời gian rảnh, Lý Hải và Minh Hà luôn dành thời gian đưa các con đi du lịch – Ảnh: Internet

Mới đây, khi được hỏi về kế hoạch sinh con thứ 5, Lý Hải bất ngờ cho biết anh và bà xã muốn dừng lại ở con số 4 và sẽ không sinh thêm em bé nữa. Bởi lẽ nam ca sĩ cho rằng sinh nhiều con sẽ gây khó khăn trong việc nuôi dạy và không thể chăm sóc cho các con đầy đủ.

Được biết, phía gia đình nội ngoại đều không hề ngăn cấm chuyện cặp đôi có thêm con và việc này đều thuận theo ý vợ chồng Lý Hải.

So mức độ chiều vợ con của hai ông bố đông con Tuấn Hưng - Lý Hải

So mức độ chiều vợ con của hai ông bố đông con Tuấn Hưng - Lý Hải

Dù cả hai nam ca sĩ đều khá bận rộng với công việc nhưng mỗi người lại có một cách chiều vợ khác nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Lý Hải và Minh Hà Lý Hải Minh Hà

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