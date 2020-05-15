Vợ Lý Hải chia sẻ cách giúp bản thân không biến thành bà cô lôi thôi dù '1 nách 4 con'

Hậu trường 15/05/2020 14:03

Với vợ Lý Hải thì việc chăm con chưa bao giờ là áp lực. Bởi cô luôn chọn thái độ sống tích cực để hôn nhân luôn tràn ngập tiếng cười.

Lý HảiMinh Hà được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, nói về độ đông con của showbiz thì ai cũng nghĩ ngay đến gia đình đạo diễn phim "Lật mặt". Nuôi một bé đã mệt, "1 nách 4 con" thì áp lực càng nhân lên nhiều lần với vợ chồng nghệ sĩ. Đặc biệt là Minh Hà, bởi cô là người trông nom các nhóc tỳ nhiều hơn vì chồng làm nghệ thuật, hay vắng nhà. Thế nhưng bà mẹ 4 con vẫn luôn xuất hiện với diện mạo tươi tắn, xinh đẹp nhất.

Mới đây, vợ Lý Hải chia sẻ bí quyết giúp cuộc sống luôn vui vẻ dù tất bật với các con: "Gia đình Lý Hải - Minh Hà luôn bắt đầu mỗi ngày bằng tiếng cười... Hà nghĩ, hãy 'thêm đường' khi đời cho ta những 'quả chanh': chua chát mới là hương vị cuộc đời, cứ tích cực lên mà sống".

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Sau 4 lần sinh nở, Minh Hà trẻ trung ở tuổi 35 - Ảnh: FB

Minh Hà chia sẻ thêm: "Đối với Hà, thay vì trở thành một bà cô lôi thôi hay cau có, Hà chọn thái độ tích cực để đối mặt với bộn bề công việc và để luôn tươi tắn, rạng ngời. Trong đợt cách ly vừa qua, cứ tưởng cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm khi phải trông 4 đứa cùng lúc, nhưng tích cực mà nói thì… có một đám nhóc tì dễ thương, mẹ và ba hạnh phúc lắm, mệt thì có mệt, nhưng vui. Cả nhà bày đủ trò từ tập gym, nấu ăn đến đá cầu, hái mít… với những tiếng cười giòn tan.

Việc chọn thái độ tích cực trong cuộc sống không chỉ giúp Hà trở thành một người mẹ luôn vui tươi, mà còn ảnh hưởng đến tính cách và thái độ sống của con sau này. Có khi cuộc sống không thuận lợi, mang nhiều rủi ro, nhưng thái độ của ta khi đối diện với nó mới là điều quan trọng nhất. Hãy chọn thái độ tích cực, vì đời thật đẹp khi ta cười!".

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Vợ chồng Lý Hải hạnh phúc bên 4 con 'đủ nếp đủ tẻ' - Ảnh: FB

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Cặp đôi thường tổ chức những chuyến đi chơi, vun đắp tình cảm - Ảnh: FB

Suy nghĩ của Minh Hà về quan niệm sống trong hôn nhân và cách chăm sóc các con nhận được sự đồng tình của nhiều người.

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Từ khóa:   Lý Hải Lý Hải và Minh Hà Minh Hà

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