Vợ Lý Hải chia sẻ cách giúp bản thân không biến thành bà cô lôi thôi dù '1 nách 4 con'

Lý Hải và Minh Hà được mọi người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt, nói về độ đông con của showbiz thì ai cũng nghĩ ngay đến gia đình đạo diễn phim "Lật mặt". Nuôi một bé đã mệt, "1 nách 4 con" thì áp lực càng nhân lên nhiều lần với vợ chồng nghệ sĩ. Đặc biệt là Minh Hà, bởi cô là người trông nom các nhóc tỳ nhiều hơn vì chồng làm nghệ thuật, hay vắng nhà. Thế nhưng bà mẹ 4 con vẫn luôn xuất hiện với diện mạo tươi tắn, xinh đẹp nhất.

Mới đây, vợ Lý Hải chia sẻ bí quyết giúp cuộc sống luôn vui vẻ dù tất bật với các con: "Gia đình Lý Hải - Minh Hà luôn bắt đầu mỗi ngày bằng tiếng cười... Hà nghĩ, hãy 'thêm đường' khi đời cho ta những 'quả chanh': chua chát mới là hương vị cuộc đời, cứ tích cực lên mà sống".