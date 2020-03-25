Lời nhắn xót xa của Trấn Thành và lời hứa với các tình nguyện viên khi hết dịch Covid-19

MC Trấn Thành bày tỏ sự trân trọng đối với các tình nguyện viên đang làm việc tại khu cách ly. Bên cạnh đó, anh khuyên người dân không nên gửi quá nhiều đồ vào đây.

Những ngày qua, hình ảnh hàng trăm người xếp hàng đợi tiếp tế đồ vào khu cách ly tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước sự việc này, đông đảo nghệ sĩ đã lên tiếng và nêu quan điểm cá nhân, trong đó có MC Trấn Thành.

Các tình nguyện viên ở khu cách ly làm việc không ngừng nghỉ những ngày qua - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, chồng Hari Won chia sẻ loạt ảnh các tình nguyện viên vất vả khuân vác các thùng đồ được người dân tiếp tế cho người thân trong khu cách ly. Anh xót xa khi chứng kiến cảnh này và khuyên mọi người không nên gửi quá nhiều đồ vào đây. "Trời ơi! Cách ly chứ không phải nghỉ dưỡng. Mọi người ơi! Làm ơn nếu lỡ bị cách ly thì đem cái gì đó vào 1 lần thôi. Đừng gửi cả cái siêu thị vào cho người thân như vậy chứ! Sức đâu mấy ảnh chịu cho nổi? Khi chúng ta xót người nhà mình ở trong khu cách ly như thế nào, thì người nhà của các anh cũng xót cho họ y như vậy khi thấy những tấm hình này", Trấn Thành bày tỏ.

Bài viết của Trấn Thành được mọi người chia sẻ - Ảnh: FB Anh thể hiện sự biết ơn đối với các tình nguyện viên đang làm việc vất vả tại nơi cách ly: “Chỗ ở họ đã nhường cho chúng ta. Chúng ta ở đó, họ phải làm việc gấp nhiều lần để phục vụ. Nhưng ‘phục vụ’ không phải là nhiệm vụ chính của họ. Họ đang giúp chúng ta mà! Họ cũng là con người bằng xương bằng thịt đó! Thương họ đi!”. Nam MC còn hứa sẽ lên tận nơi và dành tặng những món quà xứng đáng. "Sau khi hết dịch, tôi hứa sẽ lên tận các khu cách ly tặng từng anh những món quà thật xứng đáng cho những hy sinh các anh đã gửi đến cho đồng bào hôm nay. Trân trọng các anh!", Trấn Thành viết. Anh hứa sẽ tặng những phần quà thật xứng đáng cho mọi người sau khi hết dịch - Ảnh: FB Bài viết của Trấn Thành nhận được sự đồng tình của đông đảo dân mạng. Hầu hết mọi người cho rằng việc tiếp tế quá nhiều đồ đến khu cách ly là không cần thiết, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

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