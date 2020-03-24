Kể chuyện làm từ thiện ‘không công khai’ của Trấn Thành, Phạm Lịch tiết lộ con người thật của nam MC

Hậu trường 24/03/2020 11:32

Trên trang Facebook cá nhân, vũ công Phạm Lịch bất ngờ tiết lộ chuyện từng nhắn tin xin tiền nam MC Trấn Thành để giúp đỡ một đồng nghiệp của mình.

Những ngày qua, MC Trấn Thành liên tục bị dân mạng réo tên vì không quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 lẫn hạn mặn ở miền Tây.

Trước hàng loạt ý kiến trái chiều này, nam nghệ sĩ đã nêu rõ quan điểm của mình về việc làm từ thiện ngay trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, Trấn Thành khẳng định bản thân “không có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo mình làm ở đâu, bao nhiêu tiền”. Quan điểm của anh nhận được sự đồng tình của nhiều người.

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Trấn Thành khẳng định làm từ thiện là vì chữ tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ vũ công Phạm Lịch bất ngờ chia sẻ lại bài viết nói về việc làm từ thiện của Trấn Thành kèm câu chuyện ít người biết về đàn anh. Cô viết trên trang cá nhân: “Mình từng nhắn tin riêng anh Trấn Thành xin tiền (ngẫm lại mặt dày thật) để ủng hộ từ thiện cho một bạn dancer, mặc dù anh Trấn Thành không biết bạn ấy là ai. Từ thiện từ tâm mọi người ạ, cho đi không phải để nhận lại… Đừng vì chữ “từ thiện” lại đi chà đạp người khác trong khi bản thân chưa chắc đã giúp ai được gì?”.

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Bài đăng của Phạm Lịch - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Phạm Lịch, cô từng nhắn tin riêng để xin Trấn Thành hỗ trợ cho một đồng nghiệp đang gặp khó khăn. Dù không hề quen biết người bạn này của Phạm Lịch nhưng anh vẫn rộng tay giúp đỡ.

Còn nhớ khoảng thời gian khi Phạm Lịch vướng vào scandal gạ tình và bị mất nhiều show diễn, chính Trấn Thành là người đã gọi điện và chủ động muốn giúp đỡ khiến cô vô cùng cảm động.

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Nữ vũ công từng được Trấn Thành đề nghị giúp đỡ - Ảnh: FB

Dù chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng đủ để khiến người ta thêm ngưỡng mộ Trấn Thành. Bởi lẽ anh vẫn luôn âm thầm làm từ thiện, giúp đỡ đồng nghiệp mà chẳng cần hô hào trên các phương tiện truyền thông.

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Trước những bình luận chỉ trích của cư dân mạng, MC Trấn Thành thẳng thắn cho biết việc làm từ thiện không nhất thiết phải công khai.

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Từ khóa:   Trấn Thành Phạm Lịch Sao Việt làm từ thiện

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