Bị mỉa mai vì không quyên góp chống dịch, Trấn Thành lên tiếng đáp trả khiến dân mạng tâm phục khẩu phục

Trước thắc mắc của khán giả, cách đây ít giờ, Trấn Thành đã lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Về việc đóng góp từ thiện mùa Corona, đây là ý kiến và suy nghĩ riêng cá nhân Xìn! Thấy có nhiều bạn lên diễn đàn viết: ‘Không thấy nghệ sĩ A đóng góp nha’, ‘Nghệ sĩ B giàu mà keo kiệt đóng góp có nhiêu đây tiền’, ‘Mùa dịch, hạn mặn… thế Trấn Thành ở đâu, sao không làm từ thiện?’.

Khoảng thời gian gần đây, nhiều sao Việt đã chung tay quyên góp tiền để hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, danh sách này không hề xuất hiện tên của MC Trấn Thành . Ngay lập tức, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận bày tỏ sự khó hiểu, thậm chí là mỉa mai nam nghệ sĩ vì kiếm được nhiều tiền nhưng lại không ủng hộ phòng dịch.

Thứ 1: Mình không có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo mình làm ở đâu, bao nhiêu tiền. Bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì hóa ra từ 1 hành động ý nghĩa đâm ra nó thành “đối phó với cộng đồng” sao? Không! Mình không làm vậy đâu…”.

Bài đăng gây chú ý của Trấn Thành - Ảnh: FB

Theo quan điểm của Trấn Thành, việc làm từ thiện không nhất thiết phải công khai trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, ông xã Hari Won còn khẳng định việc quyên góp, hỗ trợ là tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người và không thể cưỡng ép. Nếu những hành động tốt đẹp như vậy còn bị chê là “ủng hộ có nhiêu đó” thì chẳng ai dám làm từ thiện.

Cuối bài đăng, nam MC một lần nữa nhấn mạnh: “Những người hay phàn nàn, chỉ trích thường là những bạn chưa bao giờ giúp gì cho ai và xã hội. Tại mấy người hay làm thì người ta không có thích nói… Hãy đóng góp, giúp đỡ. Bớt chỉ trích, phán xét. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?

Còn việc Trấn Thành có làm từ thiện hay không thì: Trời biết, đất biết, Trấn Thành biết và người được tôi giúp đỡ biết. Như thế là đủ rồi!”.

Cư dân mạng đồng loạt ủng hộ quan điểm của nam MC - Ảnh: FB

Câu trả lời hợp tình hợp lý này của Trấn Thành khiến ai nấy đều phải tâm phục khẩu phục. Trong phần bình luận của bài đăng, không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nam MC.