Lộ hình ảnh đầu tiên của quý tử nhà Thu Minh

Hình ảnh đầu tiên của bé Gấu con nhà Thu Minh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, thông tin "Nữ hoàng nhạc Dance" Thu Minh hạ sinh quý tử đã khiến dư luận xôn xao và vui mừng. Rất nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến cho gia đình nữ ca sĩ.

Sau 2 ngày hạ sinh con trai đầu lòng, Thu Minh đã đăng tải một bức hình chị đang hôn chân con mình. Ngay lập tức, hình ảnh này nhận được vô số lời bình luận và lượng like "khủng". Chị viết: "Little Bear says hello to the World! Hãy luôn là chú Gấu con khoẻ mạnh,thông minh và giàu lòng nhân ái... Con yêu nhé!!! Cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của các cô chú, anh chị bạn bè và fans... We love you all.."



Tấm hình Thu Minh hôn bàn chân của con trai đang "gây sốt" cộng đồng mạng

Thu Minh và ông xã người Hà Lan Otto bí mật đăng ký kết hôn năm 2012, ngay khoảng thời gian khi cô đang làm giám khảo show truyền hình thực tế The Voice. Không đình đám như nhiều đám cưới sao Việt, cặp đôi chỉ tổ chức buổi tiệc báo hỷ với bạn bè tại châu Âu. Luôn được chồng quan tâm, chăm sóc hết mực và thành công rực rỡ trong sự nghiệp âm nhạc, Thu Minh là một mẫu hình hạnh phúc đáng mơ ước trong showbiz. Cho đến nay, khi Gấu con ra đời, gia đình nhỏ của ca sĩ Yêu mình anh đã thực sự viên mãn, trọn vẹn.



Thu Minh vẫn tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, giải trí trong quá trình bầu bì

Bên cạnh khán giả, người hâm mộ, rất nhiều đồng nghiệp thân thiết cũng gửi lời chúc mừng và chia vui với vợ chồng nữ ca sĩ.



Gia đình của Thu Minh và ông xã Otto đã thực sự trọn vẹn, viên mãn

