Lộ clip Duy Mạnh bị fan quá khích đánh sấp mặt trên sân khấu

Hậu trường 08/01/2018 10:36

Ba tháng trước, Duy Mạnh bị một fan quá khích lao lên đánh trong chuyến công tác tại thành phố Đông Hà - Quảng Trị nhưng đến bây giờ anh mới hé lộ đoạn clip gây sốc trên.

Cách đây ít giờ, Duy Mạnh gây chú ý khi chia sẻ lại clip bị đánh khi đi diễn ở thành phố Đông Hà - Quảng Trị hồi cuối tháng 10. Theo đó, nam ca sĩ nhớ lại kỷ niệm khó quên khi bị một fan quá khích bất ngờ lao lên sân khấu và dùng cùi chỏ đánh mạnh vào mặt. Lúc đó, giọng ca Kiếp đỏ đen đang vừa hát vừa phát đĩa cho các fan phía dưới sân khấu.

Lộ clip Duy Mạnh bị fan quá khích đánh sấp mặt trên sân khấu - Ảnh 1
 Khi đang hát, Duy Mạnh bất ngờ bị một fan lao lên đánh vào mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Mãi giao lưu với người hâm mộ nên Duy Mạnh không kịp phản ứng tự vệ. Anh loạng choạng sau cú đánh mạnh từ fan quá khích, các đĩa trên tay nam ca sĩ rơi xuống tung tóe.

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã kịp thời can thiệp và tìm kiếm fan nam trên để xử lý. Còn Duy Mạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục hát vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lộ clip Duy Mạnh bị fan quá khích đánh sấp mặt trên sân khấu - Ảnh 2
Nam ca sĩ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục giao lưu với người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Duy Mạnh bị đánh ở Đông Hà - Quảng Trị

Theo chia sẻ của người đi cùng Duy Mạnh trong chuyến công tác hôm đó, nam ca sĩ Hải Phòng đã có một hành động rất đẹp dành cho người hành hung mình.

Sau khi diễn xong, Duy Mạnh đi tìm fan quá khích nhưng không phải để trả đũa. Anh đã rút túi 2 triệu cho người này mua thuốc vì thấy anh ta bị thương nặng sau màn dằn mặt hơi quá tay của lực lượng bảo vệ quán bar.

"Lúc gặp thì thanh niên này cũng không nói lý do vì sao đánh anh, chỉ khóc và liên tục xin lỗi anh Duy Mạnh, lúc này mặt đã sưng to và có chút máu rơi nhẹ nhẹ.

Anh liền nói thôi đánh làm gì em nó bị say quá mà. Anh nói mình đưa 2 triệu cho khán giả quá khích đó về mua thuốc uống. Và anh cũng cảm ơn lực lượng an ninh bar đã xử lý nhanh gọn không để ảnh hưởng hay gián đoạn buổi diễn của anh. Lúc đưa anh đi gặp mình cứ lo chắc sẽ lớn chuyện rồi. Không ngờ anh lại xử lý quá tuyệt vời như vậy" - người bạn đi cùng Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân hồi tháng 10.

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