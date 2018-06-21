Livestream trước hàng nghìn fan nhưng vợ chồng Lâm Khánh Chi vô tư hôn hít, âu yếm mùi mẫn như chốn không người

Hậu trường 21/06/2018 10:40

Nhiều người "ngượng chín mặt" khi chứng kiến những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của vợ chồng Lâm Khánh Chi trên màn hình.

Tối 20/6, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi livestream trò chuyện với khán giả về cách giảm cân. Dù đi quay cả ngày về rất mệt nhưng "Người đẹp chuyển giới" vẫn vui vẻ chia sẻ bí kíp chăm sóc da và giữ dáng.

Vẫn với điệp khúc quen thuộc, giọng ca Sầu lẻ bóng liên tục nhắc lại những câu nói vần vè khó hiểu: "Là con gái phải xinh, là con gái phải điệu, ai không điệu xấu ráng chịu"... Chính cách nói chuyện hài hước của Lâm Khánh Chi thu hút tới gần 10 ngàn người theo dõi trực tiếp. 

Livestream trước hàng nghìn fan nhưng vợ chồng Lâm Khánh Chi vô tư hôn hít, âu yếm mùi mẫn như chốn không người - Ảnh 1
Chồng Lâm Khánh Chi liên tục hôn vợ khi livestream - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, trong lúc Khánh Chi đang trò chuyện thì chồng nữ ca sĩ tiến đến gần màn hình, liên tục đưa tay choàng qua cổ vợ và dành tặng những cái hôn tình tứ. "Người đẹp chuyển giới" cũng nũng nịu hôn lên má chồng và nói: "Thường nhất nè, thương lắm luôn".

Trong suốt buổi trò chuyện, cặp đôi thoải mái âu yếm trước màn hình như chốn không người. Để thể hiện tình yêu, Lâm Khánh Chi liên tục hỏi chồng "Anh có thương em không dzậy?", Phi Hùng cũng không ngần ngại ôm vợ đáp lời: "Không thương gì mấy mà thương muốn xỉu"!

Livestream trước hàng nghìn fan nhưng vợ chồng Lâm Khánh Chi vô tư hôn hít, âu yếm mùi mẫn như chốn không người - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi thừa nhận hai vợ chồng tình cả ngày từ sáng đến tối - Ảnh: Cắt từ clip

Sự tình tứ quá mức của vợ chồng Lâm Khánh Chi khiến nhiều cư dân mạng phát cuồng. Rất đông khán giả để lại bình luận ngợi khen Phi Hùng vì tình yêu vĩ đại. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng tỏ ra khó chịu, cho rằng Lâm Khánh Chi và Phi Hùng nên tiết chế lại cảm xúc cá nhân trước nhiều đối tượng khán giả khó tính.

Clip vợ chồng Lâm Khánh Chi liên tục âu yếm nhau khi livestream

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