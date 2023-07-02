Lệ Quyên có động thái gây hoang mang, nghi vấn trục trặc tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu?

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại không đồng tình vì có thể đó chỉ là một câu hát mà nữ ca sĩ tâm đắc.

Sáng ngày 30/7, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải hàng loạt bức ảnh vi vu tại trời Mỹ. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là dòng trạng thái đầy ẩn ý "Em có thể yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin nát vụn". Người hâm mộ bắt đầu lo lắng, đặt nghi vấn cho rằng nữ ca sĩ 8x và tình trẻ kém 12 tuổi đang xảy ra trục trặc. Tuy nhiên, một số khán giả khác lại không đồng tình vì có thể đó chỉ là một câu hát mà nữ ca sĩ tâm đắc.

Năm 2020, Lệ Quyên gây xôn xao khi xác nhận đã 'đường ai nấy đi' với ông bầu Đức Huy sau hơn 10 năm gắn bó. Sau khi ly hôn, Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò cùng tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu vào tháng 8/2020. Cả 2 quen nhau trong 1 lần hợp tác quay TVC chung. Đầu tháng 2/2021, cô đăng tải bài viết thừa nhận hẹn hò với tình trẻ, dù kém nhau 12 tuổi, thế nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét là 'xứng đôi vừa lứa'.

Năm 2020, Lệ Quyên gây xôn xao khi xác nhận đã 'đường ai nấy đi' với ông bầu Đức Huy sau hơn 10 năm gắn bó.

Sau khi ly hôn, Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò cùng tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu vào tháng 8/2020.

Dù kém nhau 12 tuổi, thế nhưng cặp đôi vẫn được nhận xét là 'xứng đôi vừa lứa'.

Hiện tại, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã gắn bó bên cạnh nhau được hơn 3 năm dù không ít lần bị antifan lời ra tiếng vào. Cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm mặn nồng trên mạng xã hội, dành cho nhau mọi điều tuyệt vời nhất. Nam người mẫu cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. Anh còn có mối quan hệ tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên với chồng cũ.