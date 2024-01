'Lão nghệ sĩ lập dị' Mạc Can: Sau Tết sẽ được vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, cay đắng lần lượt nhìn bạn bè ra đi

Theo thông tin từ Thanh Niên, NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết dự kiến ngày 27/2, nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà sẽ được vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Về trường hợp cuộc sống khó khăn và sức khỏe rất yếu của hai nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà và Mạc Can, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các sở ngành rất hiểu, chia sẻ và phối hợp tìm cách hỗ trợ, chăm lo phù hợp. Căn cứ đề xuất của Hội Sân khấu, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã trao đổi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM thống nhất đề xuất UBND thành phố chấp thuận đưa hai nghệ sĩ này vào chăm sóc tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Dự kiến, nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà sẽ cùng với 7 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ đến nơi ở mới vào ngày 27/2.

Hiện nay, 7 nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão gồm nghệ sĩ Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Lệ Thẩm, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và nhân viên phục trang Đặng Thị Xuân. Trong dự thảo đề án của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM hồi tháng 3, khu dành riêng cho các nghệ sĩ nằm trong Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, được đặt tên là An dưỡng viên nghệ sĩ TP.HCM.

NSND Thanh Thúy cho biết thêm: "Hiện các cơ quan cũng đang trình UBND thành phố đề án về "Tổ chức lại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè", để có thể chăm sóc, nuôi dưỡng các văn nghệ sĩ thành phố ở nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật như điện ảnh, văn học, mỹ thuật, âm nhạc… chứ không chỉ lĩnh vực sân khấu".

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà

Trong khi đó, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết sau khi nhận thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về việc sẽ đưa nghệ sĩ Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sau tết, cô đã báo cho các nghệ sĩ để chia sẻ tin vui. "Thời gian qua, tôi cũng thường xuyên đến thăm, ổn định tinh thần cho chú Mạc Can. Khi nghe được tin này thì chú mừng lắm và gửi lời cảm ơn đến các sở ban ngành đã giúp đỡ. Lúc nào chú Mạc Can cũng mong sớm vào trung tâm dưỡng lão, được ở chung với các nghệ sĩ khác cho đỡ buồn", cô nói thêm.

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945, được xem là nghệ sĩ đa tài. Ông là nhà văn, là người biểu diễn xiếc - ảo thuật rất nổi tiếng. Sau đó, ông tham gia diễn kịch, làm MC, rồi là gương mặt quen thuộc với khán giả trên màn ảnh.

Ông xuất hiện trong hàng loạt phim Cổ tích Việt Nam. Là nhân vật Bác Ba Phi không thể quên với khán giả trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam.

Và rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Áo lụa Hà Đông, Dưới cờ đại nghĩa, Kính vạn hoa…

Trước đó, Mạc Can tái hợp với vợ cũ nên dọn về sống tại quận Bình Tân (TPHCM). Sau khi vợ mắc bệnh rồi qua đời cách đây vài tháng, người nghệ sĩ lại trở về với cảnh sống đơn độc.

Làm đủ thứ nghề, cống hiến cho nghệ thuật hơn 50 năm nhưng Mạc Can cho biết cát-xê với ông vẫn không đủ sống, làm bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu.

Mạc Can trân trọng những kỷ niệm cùng đồng nghiệp

Tuy tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng người nghệ sĩ già vẫn muốn cống hiến thật nhiều cho nghệ thuật. Ông bảo chỉ là nhớ nghề, muốn diễn cho vui chứ không quan tâm đến cát-xê dù bản thân cũng chẳng dư dả. "Người ta đưa vai diễn, hỏi tôi giá bao nhiêu. Tôi trả lời rằng các ông có cơm thì tôi cũng có cháo, chứ tôi không ra giá", người đã cống hiến cho nghệ thuật hơn 50 năm trải lòng trên báo Dân Trí.

Ở tuổi gần đất xa trời, Mạc Can hiếm khi ra ngoài, phần vì sức khỏe giảm sút, phần vì những người bạn thân cũng đã lần lượt ra đi. Ông bảo: "Tôi chỉ có vài người bạn như Nguyễn Chánh Tín, Hồng Sến, Hồ Kiểng. Họ mất rồi, giờ chỉ còn mình tôi. Buồn lắm nhưng tôi vẫn thường nói mình không chết được vì còn nhiều việc phải làm".