Lần đầu lộ ảnh vợ xinh đẹp của Hoài Linh

MC Kỳ Duyên vừa vô tình làm lộ ảnh cưới của danh hài Hoài Linh. Trong ảnh đám cưới Hoài Linh với vợ xinh đẹp có ca sĩ Thanh Tuyền và danh hài Chí Tài dự.

MC Kỳ Duyên vừa đăng tải loạt ảnh các nghệ sĩ hải ngoại chụp hơn 10 năm trước. Trong loạt ảnh, người hâm mộ bất ngờ khi thấy có cả ảnh cưới của danh hài Hoài Linh với một cô gái xinh đẹp. Dự tiệc cưới của Hoài Linh còn có danh ca Thanh Tuyền và nghệ sĩ hài Chí Tài. Đây là đám cưới tổ chức gần 20 năm trước, khi Hoài Linh mới 29 tuổi. Danh hài từng tiết lộ, đám cưới của anh do nghệ sĩ Ngọc Giàu làm chủ hôn.

Hoài Linh là nghệ sĩ có đời tư “bí mật” nhất của showbiz Việt. Dù anh đã có vợ và hai con nhưng hiếm khi anh chia sẻ về gia đình mình trên mặt báo. Và đây là lần đầu tiên người hâm mộ được tận mắt nhìn thấy vợ của danh hài. Mới đây, Hoài Linh cũng vừa tiết lộ anh có một cậu con trai lớn đang học đại học và cậu con trai út mới được 4 tuổi. Ảnh cưới của Hoài Linh và vợ được MC Kỳ Duyên tiết lộ

Tâm sự về vợ mình, trước đây Hoài Linh từng cho biết:“Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa. Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau dù phải phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng". Ngoài ra, danh hài còn chia sẻ anh có hai người con, con đầu sinh năm 1990 còn con thứ hai chỉ mới 4 tuổi. Ngoài hình ảnh đám cưới của Hoài Linh, MC Kỳ Duyên còn chia sẻ những tấm hình kỷ niệm của các nghệ sĩ ở hải ngoại. MC cảm thấy hạnh phúc khi nhìn lại những tấm ảnh kỷ niệm về quá khứ. Hoài Linh để tóc dài móc lai vàng sành điệu bên Bằng Kiều và Đàm Vĩnh Hưng. Kỳ Duyên thời trẻ bên người bạn mà chị chia sẻ là rất thân thương với giới nghệ sĩ hải ngoại. Kỳ Duyên rạng rỡ bên Nguyễn Hưng (thứ tư từ trái qua), Tommy Ngô (áo gile đen)... Vợ chồng danh ca Tuấn Ngọc - Thái Thảo và ca sĩ Bằng Kiều. Ca sĩ Thế Sơn (trái) hội ngộ các đồng nghiệp Kỳ Duyên, Tommy Ngô, Nguyễn Hưng trong buổi tiệc. Vợ chồng Trizzie Phương Trinh - Bằng Kiều. Ca sĩ quá cố Duy Quang (trái) và Ngọc Lan (giữa). Ca sĩ Như Quỳnh, Trường Vũ (giữa) thời trẻ. Ca sĩ Thanh Hà có vẻ đẹp lai ấn tượng từ thời trẻ. Nhạc sĩ Đức Huy rất điển trai.

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