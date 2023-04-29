Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi

Mới đây trên trang cá nhân, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, shark Hưng đã đăng tải hình ảnh bên người vợ kém 16 tuổi là Á hậu Nguyễn Thu Trang. Trong loạt ảnh đăng tải, vị shark quyền lực đã không ngần ngại thể hiện những hành động ngọt ngào dành cho vợ. Nam doanh nhân còn quỳ gối tặng hoa cho bà xã xinh đẹp của mình. Ngoài loạt hình ảnh đáng ghen tỵ, shark Hưng còn gây ấn tượng với caption 'độc lạ': “Hết nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất. Tự đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ! Mạnh dạn nộp đơn xin gia hạn thêm vào nhiệm kỳ nữa…hồi hộp chờ xét duyệt!!”.

Shark Hưng đã đăng tải hình ảnh bên người vợ kém 16 tuổi - Ảnh: FBNV

Vị shark quyền lực đã không ngần ngại thể hiện những hành động ngọt ngào dành cho vợ - Ảnh: FBNV



Nam doanh nhân còn quỳ gối tặng hoa cho bà xã xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Xem qua những hình ảnh này, mọi người có thể thấy được cuộc sống của 'vị cá mập' và người vợ Á hậu hạnh phúc đến nhường nào. Bài viết nhanh chóng được nhiều người gửi lời chúc mừng cho cột mốc trọng đại của vợ chồng shark Hưng.