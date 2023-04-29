Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi

Hậu trường 29/04/2023 10:15

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, shark Phạm Thanh Hưng đã đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn bên cạnh bà xã kém tuổi.

Mới đây trên trang cá nhân, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, shark Hưng đã đăng tải hình ảnh bên người vợ kém 16 tuổi là Á hậu Nguyễn Thu Trang. Trong loạt ảnh đăng tải, vị shark quyền lực đã không ngần ngại thể hiện những hành động ngọt ngào dành cho vợ. Nam doanh nhân còn quỳ gối tặng hoa cho bà xã xinh đẹp của mình. Ngoài loạt hình ảnh đáng ghen tỵ, shark Hưng còn gây ấn tượng với caption 'độc lạ': “Hết nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất. Tự đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ! Mạnh dạn nộp đơn xin gia hạn thêm vào nhiệm kỳ nữa…hồi hộp chờ xét duyệt!!”.

Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 1
Shark Hưng đã đăng tải hình ảnh bên người vợ kém 16 tuổi - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 2
 Vị shark quyền lực đã không ngần ngại thể hiện những hành động ngọt ngào dành cho vợ - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 3
Nam doanh nhân còn quỳ gối tặng hoa cho bà xã xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Xem qua những hình ảnh này, mọi người có thể thấy được cuộc sống của 'vị cá mập' và người vợ Á hậu hạnh phúc đến nhường nào. Bài viết nhanh chóng được nhiều người gửi lời chúc mừng cho cột mốc trọng đại của vợ chồng shark Hưng.

Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 4
Bài viết nhanh chóng được nhiều người gửi lời chúc mừng cho cột mốc trọng đại của vợ chồng shark Hưng - Ảnh: Cap màn hình

Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít người cũng dành sự quan tâm cho mái tóc của shark Hưng. Có thể thấy, mái tóc của shark đã bạc đi nhiều.

Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 5
Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít người cũng dành sự quan tâm cho mái tóc của shark Hưng - Ảnh: Cap màn hình
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 6
 Có thể thấy, mái tóc của shark đã bạc đi nhiều - Ảnh: FBNV

Được biết, shark Hưng và vợ là người đẹp Nguyễn Thu Trang kết hôn vào năm 2018. Vợ của shark từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Séc vào năm 2010. Dù cách nhau đến 16 tuổi nhưng shark và vợ được nhận xét là vô cùng xứng đôi. Cuộc sống hôn nhân hiện tại của cả hai rất hạnh phúc. Mới đây thôi, nam doanh nhân và vợ cũng vui mừng chào đón 2 bé trai song sinh kháu khỉnh.

Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 7
 Shark Hưng và vợ là người đẹp Nguyễn Thu Trang kết hôn vào năm 2018 - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 8
 Vợ của shark từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Séc vào năm 2010 - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 9
Dù cách nhau đến 16 tuổi nhưng shark và vợ được nhận xét là vô cùng xứng đôi - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 5 năm kết hôn, shark Hưng gây chú ý với mái tóc bạc, quỳ gối xin 'gia hạn hôn nhân' với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 10
Mới đây thôi, nam doanh nhân và vợ cũng vui mừng chào đón 2 bé trai song sinh kháu khỉnh - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   hậu trường shark Hưng Shark Hưng và bà xã Thu Trang

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