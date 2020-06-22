Kim Tiểu Long đăng ảnh con trai khóc nức nở nhưng dân mạng chỉ mải trầm trồ với gương mặt ‘nét nào ra nét ấy’ của cậu bé

Hậu trường 22/06/2020 16:09

Vì tình hình dịch bệnh chưa ổn định nên suốt 3 tháng qua, NSƯT Kim Tiểu Long không thể về Mỹ đoàn tụ cùng vợ và con trai.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Kim Tiểu Long xót xa đăng ảnh con trai khóc nức nở vì nhớ ba kèm dòng trạng thái: “Gọi cho ba chúc Ngày lễ cha. Nói sao ba không về với em. Máy bay không bay, ba không về được. Đứt từng đoạn ruột với con. Hai cha con ngồi khóc như chưa từng được khóc, cục vàng của ba ơi”.

nsut kim tieu long 1
Bài đăng của nam nghệ sĩ - Ảnh: FB

Được biết, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đường bay quốc tế tạm đóng cửa nên nam nghệ sĩ đã ở Việt Nam gần 3 tháng, không thể quay về Mỹ thăm gia đình. Khoảng thời gian này, nghệ sĩ Kim Tiểu Long thường xuyên gọi facetime cùng các con.

nsut kim tieu long 2

Bảo Phước bật khóc vì nhớ ba - Ảnh: FB

nsut kim tieu long 3

nsut kim tieu long 4
Khóc nức nở là thế nhưng dân mạng vẫn thi nhau khen cậu bé đẹp trai - Ảnh: FB

Khoảnh khắc con trai Kim Tiểu Long nước mắt lưng tròng vì nhớ ba khiến khán giả vô cùng xúc động. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không ngừng trầm trồ trước vẻ điển trai của bé Bảo Phước. Ở góc cận, mọi đường nét trên gương mặt của cậu bé đều rất sắc nét với đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng trái tim.

nsut kim tieu long 5

Trên mạng xã hội, Kim Tiểu Long không chia sẻ quá nhiều hình ảnh của con trai Bảo Phước – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, mọi người mong tình hình dịch bệnh sẽ sớm lắng xuống để Kim Tiểu Long và nhiều gia đình khác được đoàn tụ: “Nhìn cảnh này sao mà thương quá”, “Anh và gia đình cố lên nha”, “Cố gắng lên nha con! Mong ba sẽ sớm về với con”, “Tội nghiệp hai cha con”…

Từng bị chê bai nhan sắc, bà xã Tuấn Tú ‘Về nhà đi con’ nay lột xác xinh đẹp đến ngỡ ngàng

Từng bị chê bai nhan sắc, bà xã Tuấn Tú ‘Về nhà đi con’ nay lột xác xinh đẹp đến ngỡ ngàng

Loạt ảnh mới nhất được Tuấn Tú đăng tải lên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc xinh đẹp của bà xã nam diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Tiểu Long nghệ sĩ Kim Tiểu Long con trai Kim Tiểu Long

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026