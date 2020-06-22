Kim Tiểu Long đăng ảnh con trai khóc nức nở nhưng dân mạng chỉ mải trầm trồ với gương mặt ‘nét nào ra nét ấy’ của cậu bé

Vì tình hình dịch bệnh chưa ổn định nên suốt 3 tháng qua, NSƯT Kim Tiểu Long không thể về Mỹ đoàn tụ cùng vợ và con trai.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Kim Tiểu Long xót xa đăng ảnh con trai khóc nức nở vì nhớ ba kèm dòng trạng thái: “Gọi cho ba chúc Ngày lễ cha. Nói sao ba không về với em. Máy bay không bay, ba không về được. Đứt từng đoạn ruột với con. Hai cha con ngồi khóc như chưa từng được khóc, cục vàng của ba ơi”.
Được biết, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đường bay quốc tế tạm đóng cửa nên nam nghệ sĩ đã ở Việt Nam gần 3 tháng, không thể quay về Mỹ thăm gia đình. Khoảng thời gian này, nghệ sĩ Kim Tiểu Long thường xuyên gọi facetime cùng các con.
Khoảnh khắc con trai Kim Tiểu Long nước mắt lưng tròng vì nhớ ba khiến khán giả vô cùng xúc động. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không ngừng trầm trồ trước vẻ điển trai của bé Bảo Phước. Ở góc cận, mọi đường nét trên gương mặt của cậu bé đều rất sắc nét với đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao và khuôn miệng trái tim.
Dưới bài đăng, mọi người mong tình hình dịch bệnh sẽ sớm lắng xuống để Kim Tiểu Long và nhiều gia đình khác được đoàn tụ: “Nhìn cảnh này sao mà thương quá”, “Anh và gia đình cố lên nha”, “Cố gắng lên nha con! Mong ba sẽ sớm về với con”, “Tội nghiệp hai cha con”…