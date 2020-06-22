Kim Tiểu Long đăng ảnh con trai khóc nức nở nhưng dân mạng chỉ mải trầm trồ với gương mặt ‘nét nào ra nét ấy’ của cậu bé

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, NSƯT Kim Tiểu Long xót xa đăng ảnh con trai khóc nức nở vì nhớ ba kèm dòng trạng thái: “Gọi cho ba chúc Ngày lễ cha. Nói sao ba không về với em. Máy bay không bay, ba không về được. Đứt từng đoạn ruột với con. Hai cha con ngồi khóc như chưa từng được khóc, cục vàng của ba ơi”.

Bài đăng của nam nghệ sĩ - Ảnh: FB

Được biết, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đường bay quốc tế tạm đóng cửa nên nam nghệ sĩ đã ở Việt Nam gần 3 tháng, không thể quay về Mỹ thăm gia đình. Khoảng thời gian này, nghệ sĩ Kim Tiểu Long thường xuyên gọi facetime cùng các con.