Từng bị chê bai nhan sắc, bà xã Tuấn Tú ‘Về nhà đi con’ nay lột xác xinh đẹp đến ngỡ ngàng

Hậu trường 22/06/2020 13:49

Loạt ảnh mới nhất được Tuấn Tú đăng tải lên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc xinh đẹp của bà xã nam diễn viên.

Sau thành công của “Về nhà đi con”, nam diễn viên Tuấn Tú ngày càng nhận được sự yêu mến của khán giả. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của anh cũng thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, cựu MC “Chiếc nón kỳ diệu” bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch ngọt ngào bên bà xã kèm dòng trạng thái: “Hẹn em này đi trốn nóng. Hôm nay tạm dừng công việc thẩm phán”.

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Bài đăng của Tuấn Tú - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng nam diễn viên - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, nhan sắc của Thanh Huyền - vợ Tuấn Tú khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, nhiều cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của bà xã nam diễn viên “Về nhà đi con”: “Chị xinh đẹp quá”, “Hai vợ chồng hạnh phúc ghê”, “Chị Huyền ngày càng xinh”, “Nhìn hai anh chị chất quá ạ”…

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Nhan sắc của Thanh Huyền – bà xã nam diễn viên thu hút sự quan tâm của công chúng – Ảnh: FB

Có thể nói, so với thời điểm kết hôn cách đây 8 năm, Thanh Huyền đã “lột xác” ngoạn mục, ngày càng trở nên xinh đẹp và trẻ trung. Trước đây, cô từng nhận về không ít lời chê bai nhan sắc từ khán giả. Khoảng thời gian đó, Thanh Huyền – Tuấn Tú từng bị gọi là “đôi đũa lệch” của Vbiz. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Tuấn Tú lấy Thanh Huyền vì ham giàu.

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Thời điểm đám cưới, nhan sắc của Thanh Huyền bị chê kém sắc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện tại, Thanh Huyền đã “vịt hóa thiên nga” thành công. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của cô và Tuấn Tú vô cùng hạnh phúc và ngày càng viên mãn.

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Từ khóa:   diễn viên Tuấn Tú MC Tuấn Tú bà xã Tuấn Tú

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