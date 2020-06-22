Hiếm lắm Mạnh Quỳnh mới khoe ảnh 2 con trai, mọi người xuýt xoa 'giống cha đẹp trai quá'

Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Mạnh Quỳnh cho hai con lộ diện trước công chúng. Khoảnh khắc tình cảm của 3 cha con thu hút sự chú ý của dư luận.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình. Dù hoạt động chủ yếu ở thị trường hải ngoại nhưng anh vẫn được khán giả quê nhà yêu mến và dõi theo. Tuy nhiên, giọng ca "Vì tôi nghèo" khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Ngoài âm nhạc, mọi hoạt động xoay quanh cuộc sống đời thường đều được nam ca sĩ giữ kín. Mọi người chỉ biết anh có cuộc sống ấm êm tại Mỹ bên vợ và hai cậu con trai.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi ăn ý của dòng nhạc trữ tình - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng tải bức ảnh tình cảm bên hai con trai. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ công khai diện mạo các "hoàng tử bé" lên trang cá nhân.

Hai nhóc tỳ nhà nam ca sĩ được khen đẹp trai và giống cha như đúc - Ảnh: FB

Trong ảnh, nam ca sĩ thể hiện rõ sự hạnh phúc khi được hai nhóc tỳ ôm thắm thiết. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người dành nhiều lời khen cho con trai Mạnh Quỳnh. Nhiều người nhận xét hai cậu nhóc sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng, đặc biệt là nụ cười giống bố.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Mạnh Quỳnh tại Mỹ - Ảnh: FB

Dưới hình ảnh, giọng ca hải ngoại nhận được nhiều lời chúc ý nghĩa từ người hâm mộ trong và ngoài nước. Một dân mạng bày tỏ: "Happy Father's, thật vui vẻ và ấm áp nha em, 2 cậu nhóc giống cha đẹp trai quá nè, gia đình nhỏ hạnh phúc to nhé em!".

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