Khi sao... "mê học bỏ cuộc chơi"

Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho cô vì những thành công mà Ngân Khánh đang có sẽ chững lại nếu cô quyết định đi du học vào thời điểm này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ chúc cho cô nàng sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Á hậu Hoàng Anh

Á hậu Hoàng Anh cũng từng gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ theo học văn hóa Trung – Anh tại Đại học Bắc Kinh trong vòng 4 năm. Ngay sau khi đạt danh hiệu Á hậu 2, cô đã tạm gác giấc mơ du học để theo đuổi nghệ thuật.

Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều sự kiện, Hoàng Anh quyết định trong thời gian này, cô sẽ thực hiện kế hoạch ấp ủ từ lâu đó, bởi theo cô, nếu để quá muộn sẽ không thể tiếp thu tốt kiến thức, vì tuổi trẻ sẽ dễ đương đầu với những khó khăn khi du học xa nhà hơn.

Á Hậu Hoàng My

Hoàng My chưa từng xuất hiện trong bộ phim nào nên rất ít người biết rằng cô Á hậu xinh đẹp này lại có một tình cảm đặc biệt dành cho nghiệp diễn viên. Chính vì vậy khi thông tin Hoàng My chính thức sang Mỹ để theo học một khóa diễn xuất ở Học viện Điện ảnh New York đã khiến tất thảy mọi người bất ngờ.

Hoàng My nổi tiếng khi sở hữu một vẻ đẹp rất gợi cảm, đậm nét Á Đông. Quyết định du học và trong mái tóc ngắn cá tính, cô muốn mọi người quên đi mình là một Á hậu, nhìn nhận bản chất thật của cô, một cô gái mạnh mẽ, độc lập, muốn đạt được ước mơ bằng chính sức mình.

Có lẽ Hoàng My là một người đẹp gây nhiều bất ngờ nhất với công chúng, nhưng hình ảnh của cô luôn đẹp dù là một Á hậu dịu dàng hay một cô gái cá tính.

Thủy Top

Minh Thủy nổi danh với biệt hiệu “Thủy Top” khi tự tin thực hiện những bộ ảnh sexy khoe cơ thể. Cô trở thành hotgirl đi đầu trong phong trào sexy. Khi đang trên đà nổi tiếng ở cả vai trò người mẫu, diễn viên, Minh Thủy bất ngờ tuyên bố sang Mỹ du học.

Trong một chương trình, hotgirl chia sẻ, những ngày đầu tiên sang Mỹ, cô gặp rất nhiều khó khăn, có lúc bật khóc chỉ muốn về nhà với mẹ. Chính ý thức nghiêm túc đã giúp Minh Thủy tốt nghiệp 4 năm du học tại trường St.Francis College chuyên ngành truyền thông với tấm bằng xuất sắc. Trở về Việt Nam, giọng ca trẻ muốn bứt khỏi danh hiệu Thủy Top để khẳng định tài năng ca hát của bản thân.

Với những nỗ lực không ngừng, cái tên Huỳnh Minh Thủy dần được khán giả trẻ đón nhận, mới đây nhất khi cô tham gia chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, cô nhận được không ít lời khen từ ban giám khảo và những nhận xét tích cực từ những khán giả yêu nhạc. Hy vọng rằng Minh Thủy sẽ ngày càng tiến xa hơn trong âm nhạc, niềm đam mê lớn nhất của cô.

Tóc Tiên

Nữ ca sĩ hot nhất hiện nay cũng từng là một du học sinh. Nổi tiếng từ khi còn bé với những ca khúc về tuổi mới lớn dễ thương, hình ảnh cô bé tóc xù in đậm trong lòng khán giả, đặc biệt là những khán giả tuổi teen, những 8x, 9x thời bấy giờ.

Tóc Tiên bỏ showbiz lên đường sang Mỹ du học suốt 9 năm ròng. Điều đó từng khiến fan của nữ ca sỹ tiếc nuối khôn nguôi, nhưng không vì thế mà nữ ca sĩ Ngày mai xa rời niềm đam mê âm nhạc của mình. Thời gian bên Mỹ Tóc Tiên vẫn tham gia hoạt động âm nhạc một cách thường xuyên, và cũng giúp cô trưởng thành ở cả kiến thức lẫn phong cách.

Trở về Việt Nam, Tóc Tiên gây "choáng" cho không ít khán giả yêu mến mình bằng hình ảnh gợi cảm, sexy đến “tột độ”. Với cá tính âm nhạc nổi loạn, cô trở thành biểu tượng của sự trưởng thành từ âm nhạc đến gout thời trang cá tính, được nhiều bạn trẻ yêu thích và học tập.

Càng ngày, Tóc Tiên càng nổi tiếng trong lĩnh vực ca hát, điệu nhảy “cồng chiêng” của Tóc Tiên trong The Remix - Hòa âm ánh sáng còn "gây sốt" trên khắp cộng đồng trẻ. Cô cũng thường xuyên được chọn làm gương mặt đại diện của Việt Nam trong những sự kiện có sao ngoại sang Việt Nam, đây là một minh chứng rất rõ cho sự lột xác hoàn hảo của Tóc Tiên, nữ ca sĩ có tên tuổi hot nhất hiện nay.

Mới đây, cô vừa đoạt giải Đồng trong chương trình The Remix mà cô đã đồng hành trong mấy tháng qua.