Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ cô đang bị tổn thương kèm theo dòng trạng thái gửi đến đến "chị Chanh" sau khi bị tố ngược là lừa đảo. Cô phủ nhận việc đưa những ồn ào giữa mình và giọng ca Khi giấc mơ về vào tự truyện mang tên Lột xác vừa xuất bản.

Chuyện của chị được nhắc khi MC hỏi ký ức về liveshow 17 năm trước, có lẽ chị Huyền Thanh, anh Thanh Hải, chị Thanh Thủy của công ty Bạn Yêu Nhạc còn nhớ vì họ là người mời chị chứ không phải em rồi họ cũng là người bị chị hủy show phút cuối".

Lâm Khánh Chi cho biết: "Tất cả những gì em nói trong talkshow Quá Giang đều là sự thật của 17 năm trước và chị đã sai khi nói em đưa chuyện này vào tự truyện, cuốn tự truyện của em chỉ nói về người thân và người yêu của em chứ không nhắc gì đến chị.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng vô cùng bức xúc và cảm thấy đau lòng trước việc Phương Thanh dùng vụ ồn ào này để "bẻ lái", sỉ nhục và xúc phạm cộng đồng LGBT.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Mọi thứ rất rõ ràng nhưng lại bị những câu chữ của chị bẻ lái thành những chuyện phức tạp rồi còn lôi cả cộng đồng LGBT của chúng em ra sỉ nhục như thế này. Em mong chị dừng lại".

Mâu thuẫn giữa Lâm Khánh Chi và Phương Thanh xuất phát từ việc người đẹp chuyển giới bất ngờ tố cáo giọng ca Một thời đã xa từng hủy show vào phút chót khiến cô chịu tổn thất lớn cách đây 17 năm.

Về nguyên nhân Phương Thanh hủy show diễn, Lâm Khánh Chi cho rằng đàn chị thấy liveshow của mình thực hiện hoành tránh, lại bị nhiều người xúi giục dẫn đến ganh ghét mà bỏ show. Người đẹp chuyển giới tâm sự, lúc bấy giờ, cô rất buồn khi nữ ca sĩ Phương Thanh lại có hành động thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Trước lời tố cáo của người đẹp chuyển giới, Phương Thanh ngay lập tức lên tiếng đáp trả. "Chị Chanh" cho biết, lúc đó cô nhận thấy mình đã bị Lâm Khánh Chi lừa và show diễn này chủ yếu hát nhép nên đã từ chối không tham gia. Dù vậy, phía chương trình vẫn sử dụng hình ảnh, tên tuổi của giọng ca Giã từ dĩ vãng để "câu khách" rồi đến tối mới thông báo cô hủy show.

Phương Thanh chia sẻ: "Cả nhà ơi! Hỏi cả nhà tí nhá. Ca sĩ trẻ mời mình dự sinh nhật... Sau khi mình nhận lời dự sinh nhật... họ chuyển qua thành show có quảng cáo PR. Như vậy là mình có bị ca sĩ trẻ lừa không? Mời đi sinh nhật... sau đó lại chuyển qua thành show... mình nói chỉ dự sinh nhật nếu làm thành show không tham gia hát vì em ấy chỉ biết lips.

Chanh không muốn lừa khán giả nhưng họ vẫn dùng tên mình quảng cáo bình thường. Tối thông báo Phương Thanh bỏ show thì mình ăn đủ ha. Như vậy là ca sĩ trẻ này sao nhỉ? Có tin tưởng được không? Ca sĩ trẻ chuyên hát lips... còn mình hát live. Mọi người cho Chanh 1 phương pháp hay 1 cái cách gì đó để kết hợp được không? Hát sao nhỉ? Từ xưa tới giờ Chanh có nhận lời hát với ai mà lips không?".