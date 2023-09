Khánh My đep tinh khôi dùng trực thăng tham quan Las Vegas

Trong chuyến đi Mỹ vừa qua, Người đẹp đã ghé thăm thành phố Las Vegas và tham quan toàn cảnh nơi đây bằng trực thăng.

Khánh My chọn chiếc đầm trắng hở lưng gợi cảm đi cùng sandal thấp và túi Chanel cam bắt mắt. Cô nàng được phi công người Mỹ điển trai ân cần hướng dẫn và chăm sóc trong suốt buổi tham quan. Khánh My cho biết, ngồi trực thăng để nhìn toàn cảnh Las Vegas là một trải nghiệm vô cùng thú vị với cô. Thành phố Las Vegas xinh đẹp giờ được thu nhỏ dưới tầm mắt trông rất xinh xắn, đáng yêu. Do không có nhiều thời gian để lưu lại và tham quan nhiều địa điểm du lịch tại thành phố này nhưng người đẹp cũng thỏa lòng vì được ngắm nhìn thành phố trên không.







Đầu tháng 8, bộ phim Mỹ nhân Sài Thành sẽ chính thức lên sóng, kế đến là Tình xuyên biên giới cũng sẽ ra rạp. Nối tiếp đó sẽ là bộ phim điện ảnh Hãy ẵm em ra biển sẽ chính thức có mặt tại các rạp chiếu phim vào cuối tháng 8. Hiện tại, Khánh My đang tất bật tham gia một dự án phim điện ảnh với đề tài khá hấp dẫn về tình yêu và giới tính.

Những hình ảnh mới nhất của diễn viên - siêu mẫu Khánh My:





















