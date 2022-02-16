Khánh My 'đá xéo' Sơn Tùng 'coi như vứt' vì động tay động chân với Hải Tú

Thái độ của cả hai không còn được vui vẻ như lúc đi chợ, trong khi Hải Tú muốn cùng Chủ tịch đi thả cá thì giọng ca “Chúng ta không thuộc về nhau” lại có thái độ như đang trong thời kỳ “Chiến tranh lạnh” giữa các cặp đôi. Vừa bước ra khỏi căn villa, cả hai đã tỏ vẻ dùng dằng.

Theo nguồn tin trên Pháp luật & Bạn đọc, ngày 16/12, đoạn video được cánh paparazzi đăng tải ghi lại hình ảnh Sơn Tùng - Hải Tú đi mua đồ. Trước đó, cư dân mạng được phen bấn loạn khi rộ loạt ảnh nàng thơ ngồi phía sau xe máy, tình tứ ôm eo Chủ tịch đi chợ vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch. Trong đoạn video mới nhất, dân mạng bị sốc với hành động "cục súc" của Sơn Tùng.

Cú twist lịch sử xuất hiện sau khi nàng thơ vừa ngồi lên yên xe, thì Sơn Tùng ngay lập tức xuống xe, tỏ thái độ không hài lòng. 2 giây sau đó, nam ca sĩ còn tác động vật lý khi hẩy vai nàng thơ và đưa tay ra giấu hiệu “Xuống xe! Đi vào nhà!”. Tuy nhiên, Hải Tú vẫn ngang bướng khi không chịu xuống xe mà vẫn yên vị, nhất quyết muốn đi cùng. Giọng ca gốc Thái Bình tiếp tục gia tăng độ nghiêm trọng khi hất chân Hải Tú xuống.

Khi Hải Tú vừa lên xe anh chàng bèn xuống xe.

Sau đó, nàng thơ cũng đành phải nhượng bộ, xuống xe theo ý của Chủ tịch và đứng trên vỉa hè nói chuyện, căng thẳng một hồi lâu, Hải Tú quay người đi thẳng vào nhà với những bước chân không mấy vui vẻ nhất là sau khi bị tác động vật lý với 2 cú hẩy vai và hất chân. Còn Sếp tổng thì cũng lạnh lùng phóng xe đi luôn mà không cần dõi theo nàng thơ đi vào nhà.

Hành động "động tay động chân" của Sơn Tùng đối với Hải Tú khiến dân mạng bất ngờ và nổ ra những tranh cãi trái chiều. Đến thời điểm hiện tại, cả Sơn Tùng lẫn Hải Tú đều chưa có bất cứ phát ngôn nào về sự việc đang gây xôn xao.

Khi ồn ào Sơn Tùng - Hải Tú đang gay cấn, chân dài Khánh My bất ngờ đăng status được cho là "đá xéo" Sơn Tùng. "Tôi không cần biết bạn là ai, nhưng đàn ông mà có hành động bạo lực, động tay động chân với phụ nữ thì coi như vứt", chân dài viết trên mạng xã hội.

Dù Khánh My không đề cập trực tiếp một cái tên hay sự việc cụ thể nào, song nhiều người cho rằng cô đang ngầm nhắc tới ồn ào của Sơn Tùng và Hải Tú. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của dân mạng.