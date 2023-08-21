Đỉnh cao 'flexing': Ca nương Kiều Anh tiêu 400 triệu trong một ngày, 'xuống tay' vung tiền chỉ vì ông xã 'không hài lòng'

Mới đây, trong 1 Vlog cá nhân, ca nương Kiều Anh khiến khán giả sốc nặng khi khoe chi tiêu gần 400 triệu trong 1 ngày với loạt hoạt động mua sắm đắt đỏ, sang trọng.

Cụ thể, vợ chồng người đẹp đã ghé qua tiệm may đo đồ vest. Kiều Anh cho biết, các bộ đồ vest mà chồng sử dụng hầu hết đều là hàng hiệu hoặc là được may đo từ những loại vải chất lượng nhập từ Anh, Pháp hoặc Ý. Sau một hồi chọn và thử đồ, cặp vợ chồng nổi tiếng đã "xuống tiền" ngay chiếc bill thanh toán lên đến 26,7 triệu đồng.

Sau đó, cặp đôi liền tới một cửa hàng để bọc lại sofa. Được biết, bộ sofa ở nhà là da lộn, nhưng vì ông xã Văn Quỳnh không thấy hài lòng với chất liệu nên quyết định bọc lại bằng da thật. Trước sự ngẫu hứng của người chồng, ca nương Kiểu Anh cũng phải thốt lên rằng ở với chồng "giống như bước ngoặt của cuộc đời". Tổng hóa đơn cho lần bọc sofa của cặp vợ chồng này lên đến 134,7 triệu đồng - cũng là mức chi đắt đỏ thứ 2 trong cả ngày dài của Kiều Anh - Văn Quỳnh.

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi tiếp tục ghé qua một cửa hàng điện tử. Tại đây, Kiều Anh và Văn Quỳnh đã "chốt đơn" 1 chiếc điện thoại và đặt mua máy tính bảng nhãn hiệu nổi tiếng với chiếc bill tổng là 41,9 triệu đồng.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới sắp đến, Kiều Anh và Văn Quỳnh cũng có dự định đặt tiệc kỷ niệm hoành tráng, do đó đã chi 142 triệu để thanh toán cho nhà hàng. Đây cũng là số liền chi tiêu lớn nhất trong ngày của Kiều Anh.

Kết thúc một ngày dài, vợ chồng Kiều Anh mời cả gia đình đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Với số lượng thành viên đông đảo cùng những món ăn sang chảnh, đắt đỏ nên hóa đơn cho bữa tối hôm đó lên đến 18,3 triệu đồng.

Ca nương Kiều Anh là thế hệ thứ bảy trong gia đình có truyền thống ca trù. Năm 10 tuổi, cô đi diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc... Năm 2013, Kiều Anh trở thành á quân Vietnam's Got Talent. Sau đó, cô thi The Voice - Giọng hát Việt 2015, được nhiều khán giả yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp, Kiều Anh có cuộc sống viên mãn, cùng chồng xây dựng tổ ấm, chăm sóc 2 con trai.

Ngoài tài năng ca hát, Kiều Anh còn được mệnh danh là 'yêu nữ hàng hiệu' của giới giải trí Việt

Cô được mệnh danh là một trong những nữ đại gia có tiếng của showbiz Việt. Hiện cô đang sống trong căn penthouse rộng hơn 300m2. Không chỉ sở hữu nhà đẹp, người đẹp này còn khiến nhiều chị em ghen tỵ với bộ sưu tập đồ gia dụng đắt xắt ra miếng đến từ các thương hiệu đình đám trên thị trường trong và ngoài nước.