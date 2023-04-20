Ca nương Kiều Anh 'khoe' nhà 300m2 'ngập mùi tiền': Không gian 'chill' không kém resort, riêng tủ lạnh nửa tỷ đồng

Trong các bài đăng trên trang cá nhân, ca nương Kiều Anh không ngại chia sẻ về mức thu nhập cá nhân cũng như cuộc sống giàu có của gia đình. Được biết, hiện tại gia đình Kiều Anh đang sống tại một căn hộ chung cư, rộng 300m2 ở Hà Nội. Căn hộ có không gian rộng rãi, thoáng mát, nhiều gió và ánh sáng. Theo chia sẻ từ chính chủ, vì đã đi du lịch nhiều nơi, lại thích trải nghiệm cuộc sống trong khu nghỉ dưỡng nên hai vợ chồng cô đã xây nhà mang lại cảm giác "chill chill" như ở resort.

Ca nương Kiều Anh (1994) được biết đến là thế hệ thứ bảy trong gia đình có truyền thống lâu đời về ca trù. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng công việc kinh doanh riêng và đặc biệt là một tổ ấm hạnh phúc với hai thiên thần nhỏ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ nhưng diện tích của các phòng lại rất lớn. Được biết chỉ riêng phòng ngủ của hai vợ chồng đã rộng đến 100m2, trong khi phòng ngủ của hai con trai rộng khoảng 50 - 60m2. Phòng ngủ của con được chia làm 2 khu riêng biệt rất rõ ràng, đó là một khu vực dành cho vui chơi và học bài, một khu vực dành cho việc ngủ.

Theo chân ca nương Kiều Anh thăm nhà, mới thấy gu thẩm mỹ của chủ nhân khi mọi đồ decor, các thiết bị điện tử dù được chọn với gam màu đơn giản nhưng vẫn vô cùng tinh tế, tạo cảm giác thư thái mỗi khi về nhà.

Căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ nhưng diện tích của các phòng lại rất lớn - Ảnh: Internet

Điểm nhấn trong căn hộ phải kể đến khu bếp núc với toàn món đồ đắt tiền. Đây cũng là một trong những khu vực được cô nàng tâm đắc và dành nhiều ngân sách đầu tư. Cụ thể, chỉ riêng tủ lạnh đã có giá khoảng 500 triệu đồng và cái bếp giá 200 triệu đồng, chưa tính chi phí mua các đồ gia dụng khác. Ca nương Kiều Anh cho hay, thời điểm mới mua, chiếc bếp của nhà cô được coi là một trong những món đồ đắt tiền và xịn bậc nhất thế giới.

Phòng bếp chỉ riêng tủ lạnh đã có giá khoảng 500 triệu đồng và cái bếp giá 200 triệu đồng - Ảnh: Internet

Một địa điểm yêu thích khác của ca nương Kiều Anh là căn phòng có 7 chiếc tủ dài, được lắp đặt sát vào tường chỉ để trưng hết quần áo và phụ kiện hàng hiệu của cô. Kiều Anh cho biết thêm, do số lượng quần áo và phụ kiện quá lớn, chồng cô còn phải để quần áo vào kho vì vợ đã chiếm dụng hết 7 chiếc tủ khổng lồ. Khi nhìn tủ đồ của Kiều Anh, nhiều người còn tưởng như đang ở shop thời trang vì số lượng lớn và được bày trí gọn gàng, đẹp đẽ.

Còn phòng ngủ của vợ chồng cô, ca nương Kiều Anh chọn tông màu trắng - nâu đơn giản khi lựa chọn đồ decor. Điểm nhấn của căn phòng là hệ thống smart home cho căn hộ. Hệ thống này bao gồm các công tắc thông minh, được kết nối với bộ Google home trong nhà. Đây là công tắc cơ nhưng cũng có thể điều khiển bằng giọng nói.

Cô nàng tiết lộ thêm, riêng tại phòng ngủ của vợ chồng sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của chiếc TV. Bởi cô yêu thích cảm giác cả gia đình cùng nói chuyện với nhau vào mỗi tối, thay vì chỉ ngồi chăm chú theo dõi các chương trình truyền hình.



Một trong 7 chiếc tủ siêu to đựng quần áo và đồ hàng hiệu của ca nương Kiều Anh - Ảnh: Internet

Cũng theo ca nương Kiều Anh, cô cho rằng việc chi tiêu cho một ngôi nhà còn tuỳ thuộc vào mức độ "chịu chi" và tính cách của gia chủ. Có những phòng cô chi tiêu rất đắt tiền, thế nhưng có những phòng "đơn giản" hơn, không tốn kém quá nhiều chi phí. Thậm chí, có phòng chỉ để vài đồ trang trí cơ bản phục vụ mục đích "sống ảo" của cô nàng.

Được biết, trước đó Kiều Anh từng chia sẻ vợ chồng cô đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức cho tổ ấm. Đáng chú ý, chỉ riêng tiền sửa sang cho căn hộ đã bằng tiền mua 1 căn chung cư nho nhỏ nữa. “Đây là ngôi nhà mà mình biết từng viên gạch đã xây như thế nào, nên nó là thành quả đáng tự hào của 2 vợ chồng. Bọn mình có không gian thoải mái để vừa sinh hoạt, nghỉ ngơi và làm việc, con cái thì có góc vui chơi ngay trong chính ngôi nhà", Kiều Anh chia sẻ.

Căn phòng chỉ để vài đồ trang trí cơ bản phục vụ mục đích "sống ảo" của cô nàng - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với chồng Văn Quỳnh, ca nương Kiều Anh được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giàu sang. Không chỉ được chồng hết mực cưng chiều, cô còn được tặng nhiều món hàng hiệu, đu di lịch khăp nơi.

Từ năm 2015, sau khi dần rút lui khỏi hoạt động giải trí, Kiều Anh tập trung vào chăm sóc gia đình và chuyển hướng sang làm kinh doanh. Hiện tại, cô đang là chủ một cửa hàng quần áo và đồ mẹ bé có tiếng ở Hà Nội.

Sau khi kết hôn với chồng Văn Quỳnh, ca nương Kiều Anh được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giàu sang - Ảnh: Internet

Kiều Anh được biết đến là "dân chơi hàng hiệu" thứ thiệt khi cô sở hữu rất nhiều món đồ xa xỉ đến từ những thương hiệu như Hermes, Chanel, Dior... Bên cạnh đó, cô và chồng còn sở hữu nhiều mẫu đồng hồ có giá trị hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.