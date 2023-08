Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân đã đưa chồng đi thăm khám. Cô tỏ ra lo lắng và chăm sóc tận tình cho ông xã của mình. Có thể thấy nữ diễn viên vô cùng tận tâm khi làm vợ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình Huy Trần gặp phải tai nạn khi điều khiển xe phân khối lớn

Vào hồi tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới Huy Trần đã gửi lời cảm ơn đầy ngọt ngào tới Ngô Thanh Vân: "Vậy là tròn một năm trao nhẫn cho nhau. Huy cảm ơn vũ trụ đã đem cho Huy một người vợ tuyệt vời và đáng yêu. Cám ơn vợ đã chịu đựng cái mặt của chồng trong 365 ngày vừa qua. Happy 1rst Anniversary to my better half. I love you very much (tạm dịch là Chúc mừng kỷ niệm 1 năm cho nửa kia của anh. Anh yêu em rất nhiều)".