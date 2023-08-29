Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình Huy Trần gặp phải tai nạn khi điều khiển xe phân khối lớn.

Kể từ ngày về chung nhà, Huy Trần và Ngô Thanh Vân không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau bằng những lời hay cử chỉ ngọt ngào. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, vợ chồng nữ đạo diễn đặc biệt ưu tiên cho việc đi du lịch dài ngày ở nước ngoài. Kết thúc mỗi chuyến đi chơi, cả hai thường chiêu đãi người hâm mộ bằng vlog hoặc loạt khoảnh khắc "tình bể bình" bên cạnh đối phương. Kể từ ngày về chung nhà, Huy Trần và Ngô Thanh Vân không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau bằng những lời hay cử chỉ ngọt ngào Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình Huy Trần gặp phải tai nạn khi điều khiển xe phân khối lớn. Trước sự cố của chồng, Ngô Thanh Vân không giấu được cảm xúc dở khóc dở cười mà thốt lên 1 câu rằng: “Chơi mà không chừa đường về là đây".

Ngay sau đó, Ngô Thanh Vân đã đưa chồng đi thăm khám. Cô tỏ ra lo lắng và chăm sóc tận tình cho ông xã của mình. Có thể thấy nữ diễn viên vô cùng tận tâm khi làm vợ. Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình Huy Trần gặp phải tai nạn khi điều khiển xe phân khối lớn Vào hồi tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới Huy Trần đã gửi lời cảm ơn đầy ngọt ngào tới Ngô Thanh Vân: "Vậy là tròn một năm trao nhẫn cho nhau. Huy cảm ơn vũ trụ đã đem cho Huy một người vợ tuyệt vời và đáng yêu. Cám ơn vợ đã chịu đựng cái mặt của chồng trong 365 ngày vừa qua. Happy 1rst Anniversary to my better half. I love you very much (tạm dịch là Chúc mừng kỷ niệm 1 năm cho nửa kia của anh. Anh yêu em rất nhiều)".

Sau khi Huy Trần gặp sự cố về sức khỏe, Ngô Thanh Vân đã đưa chồng đi thăm khám Trước đó, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cho biết họ hợp nhau từ phong cách, sở thích đến tư duy, quan điểm sống. Cặp đôi còn được khán giả ngưỡng mộ vì tương xứng cả ngoại hình lẫn sự nghiệp. "Tôi đã làm việc như một con thiêu thân, lấy công việc làm niềm vui và bỏ bê bản thân trong 20 năm cho đến khi gặp Huy Trần..." - Ngô Thanh Vân chia sẻ. Từ khi kết hôn, Ngô Thanh Vân ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Cô cũng thường xuyên tạo dáng dí dỏm, tình tứ bên chồng trẻ Từ khi kết hôn, Ngô Thanh Vân ngày càng xinh đẹp, trẻ trung. Cô cũng thường xuyên tạo dáng dí dỏm, tình tứ bên chồng trẻ. Hiện tại, Ngô Thanh Vân sống cùng chồng trong một căn hộ cao cấp tọa lạc tại quận 2 (TP.HCM). Nữ diễn viên sở hữu thêm một căn hộ có diện tích 56m2 trị giá 3 tỷ đồng và một biệt thự phong cách cổ điển độc đáo trị giá hơn trăm tỷ.

Giữa tranh cãi về quan điểm làm nghề diễn viên của Trấn Thành và Ngô Thanh Vân, NSND Việt Anh lên tiếng 'Đừng nghĩ rằng diễn viên có thể làm tốt tất cả' Gần đây, tại một sự kiện phim ảnh, Trấn Thành và Ngô Thanh Vân đã có 2 quan điểm trái ngược nhau xoay quanh việc diễn viên liệu có cần phải chọn vai hợp với mình hay không. Mới đây, NSND Việt Anh đã lên tiếng chia sẻ về vấn đề này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huy-tran-gap-tai-nan-chan-thuong-ngo-thanh-van-chi-to-ro-thai-o-do-khoc-do-cuoi-nay-612962.html