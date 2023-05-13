Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 2 thập kỷ của nam MC bình dân nhất Vbiz: Chục năm không ngủ chung với vợ nhưng tình cảm vẫn mặn nồng?

Ngoài thời gian làm việc, "MC quốc dân" và bà xã doanh nhân cùng nhau chăm sóc và đưa các con đi du lịch.

Quyền Linh nổi tiếng Vbiz không chỉ với vai trò diễn viên mà còn là MC được nhiều người mến mộ. Tuy sự nghiệp thăng hoa là vậy nhưng nam nghệ sĩ lại có lối sống vô cùng giản dị và bình dân. Cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn của nam MC quốc dân và vợ là doanh nhân Dạ Thảo cũng khiến không ít người xuýt xoa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít ai biết cuộc sống của vợ chồng MC Quyền Linh cũng có những điều lạ hiếm hoi được chia sẻ với công chúng. Cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn của nam MC quốc dân và vợ là doanh nhân Dạ Thảo cũng khiến không ít người xuýt xoa ngưỡng mộ Dù trải qua 2 thập kỷ bên nhau và có với nhau 2 công chúa xinh đẹp, tình cảm vợ chồng của Quyền Linh vẫn gắn bó như keo sơn. Trong các chương trình, MC Quyền Linh thường xuyên nói lời ngọt ngào và gửi lời cảm ơn vợ vì đã hy sinh làm hậu phương vững chắc để nam MC có thể tiếp tục công việc nghệ thuật. Quyền Linh thừa nhận bản thân là người không quá lãng mạn nhưng thường đáp lại tình cảm của vợ bằng hành động cụ thể.

Dù trải qua 2 thập kỷ bên nhau và có với nhau 2 công chúa xinh đẹp, tình cảm vợ chồng của Quyền Linh vẫn gắn bó như keo sơn Hồi tháng 8/2022, Quyền Linh từng cho biết dù hôn nhân rất hạnh phúc nhưng 2 vợ chồng lại không ngủ chung giường. Lý giải về thói quen lạ lùng này trên một chương trình, nam MC khẳng định việc không nằm cùng vợ thói quen bình dân chứ không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai: "Đây là thói quen của tôi, vợ chồng vẫn hạnh phúc, hoà thuận suốt mấy chục năm nhưng khi đi ngủ thì mình nằm dưới đất, bà xã thì ở trên giường. Nhà có sắm giường, nệm thì cứ đến tối thì lại xuống đất ngủ. Thú thật, tôi dù có thành công nhưng không bao giờ sống kiểu như bước ra đường có người bảo vệ, đi đâu cũng có người đưa rước mở cửa. Con người tôi tự lực trước giờ, ngủ dưới đất, ăn cơm bụi, đi dép lào, không cần ai bảo vệ. Nhiều lúc đi công tác hay du lịch, người ta cho tôi phòng ngủ 5 sao, lúc vui vẻ vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng khi ngủ thì tôi lại chui xuống đất nằm. Chuyện vợ chồng sinh hoạt chung giường là bình thường, nhưng đến lúc ngủ say thì chỉ nằm đất tôi mới dễ ngủ".

Quyền Linh từng cho biết dù hôn nhân rất hạnh phúc nhưng 2 vợ chồng lại không ngủ chung giường Cách đây không lâu, Quyền Linh còn công khai thể hiện tình cảm với vợ nhân dịp kỷ niệm 20 năm bên nhau: "Kỷ niệm ngày 2 đứa mình cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường gần 20 năm. Cảm ơn tình nhân Dạ Thảo của anh luôn là hậu phương vững chắc cho cuộc đời anh. 2 con gái yêu Lọ Lem và Hạt Dẻ càng lớn thì tình yêu mình càng nhiều em nhé". Hiện tại, MC Quyền Linh và Dạ Thảo sinh sống trong ngôi biệt thự trắng bề thế ở TP.HCM Hiện tại, MC Quyền Linh và Dạ Thảo sinh sống trong ngôi biệt thự trắng bề thế ở TP.HCM. Theo nhiều nguồn tin, cơ ngơi của vợ chồng MC Quyền Linh có trị giá khoản 21 tỷ đồng vì có diện tích rộng, thiết kế hiện đại. Ngoài thời gian làm việc, "MC quốc dân" và bà xã doanh nhân cùng nhau chăm sóc và đưa các con đi du lịch. Không gian bên trong rộng rãi và hiện đại, cách bày trí tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng Trước khi kết hôn với MC Quyền Linh, Dạ Thảo được biết đến là người phụ nữ "tài sắc vẹn toàn" vì tốt nghiệp 2 tấm bằng đại học, lương 1000 USD (Khoản hơn 20 triệu đồng) vào thời điểm năm 2000. Lúc mới quen biết Quyền Linh, Dạ Thảo chưa trải qua mối tình nào nên rất e dè, mỗi lần đi hẹn hò đều dẫn theo bạn bè. Nhờ sự chân thành của MC Quyền Linh, Dạ Thảo đã mở lòng và đồng ý cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ. Sau khi kết hôn, bà xã Quyền Linh cũng lui về hậu phương một chút để vun vén cho tổ ấm của cả 2.

Quyền Linh trải lòng chuyện 'mau nước mắt' khi dẫn các chương trình thiện nguyện Mới đây, MC Quyền Linh lý giải về việc hay khóc trên sóng truyền hình khiến nhiều người bày tỏ sự đồng cảm.

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