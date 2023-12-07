Hơn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang khoe khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt

Hậu trường 07/12/2023 09:03

Dú chưa rõ thực hư danh tính người đàn ông bí ẩn kia nhưng đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng tới Hương Giang tìm được hạnh phúc mới sau nhiều biến cố tình cảm.

Sau 5 năm hẹn hò ngọt ngào, Đình Tú và Hương Giang bất ngờ công bố đã "đường ai nấy đi" gây không ít sự hụt hẫng và tiếc nuối. Hơn 1 năm sau chia tay, cả 2 vẫn chưa công khai chính thức một mối tình nào mới.

Hơn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang khoe khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt - Ảnh 1
Sau 5 năm hẹn hò ngọt ngào, Đình Tú và Hương Giang bất ngờ công bố đã "đường ai nấy đi" gây không ít sự hụt hẫng và tiếc nuối

Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt kèm lời chú thích: "Định mệnh". Bức hình ngay khi đăng tải đã nhận về nhiều sự tò mò của người hâm mộ về danh tính người đàn ông ấy. Một số người cũng cho rằng Hương Giang ẩn ý công khai tình mới và chúc cô có được hạnh phúc sau nhiều biến cố tình cảm.

Hơn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang khoe khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt kèm lời chú thích: "Định mệnh"

Đây là lần hiếm hoi Hương Giang chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Sau khi chia tay Đình Tú, nữ diễn viên sống khép mình hơn, chỉ chia sẻ về công việc. Nói về lý do chia tay với Đình Tú, nữ diễn viên cho biết cả hai đã hết duyên và không muốn chia sẻ thêm về câu chuyện tình yêu này

Hơn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang khoe khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt - Ảnh 3
Đây là lần hiếm hoi Hương Giang chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội sau chia tay Đình Tú

Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ: "Khi mà hai người yêu nhau rồi chia tay thì tốt nhất không nên liên lạc với nhau nữa. Tôi không nói riêng trường hợp của tôi, tôi nói chung. Bởi vì chia tay thì đã hết duyên rồi, mà hết rồi thì chúng ta nên chấm dứt để bước sang một trang mới. Tìm đến những điều tốt đẹp và những điều thích hợp hơn trong cuộc sống. Bản thân tôi đã chia tay người cũ hơn một năm rồi, thực sự tôi cũng không muốn nhắc đến hay nhắc lại nhiều, bởi vì cả hai đều đã cuộc sống mới rồi"

Hơn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang khoe khoảnh khắc tựa vai tình cảm bên người đàn ông giấu mặt - Ảnh 4
Hương Giang không chỉ được biết tới với vai trò diễn viên, cô còn là MC truyền hình

Hương Giang không chỉ được biết tới với vai trò diễn viên, cô còn là MC truyền hình. Người đẹp từng diễn xuất trong nhiều dự án có tiếng như: Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại... 

Trước mối tình với Đình Tú, nữ diễn viên Hương Giang từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có 1 cô con gái. 

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Dưới phần bình luận, nhiều sao Vbiz lẫn người hâm mộ đã gửi lời chúc đến Đình Tú.

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