Hoà Minzy mừng sinh nhật 4 tuổi của quý tử, bày tỏ 1 câu đầy xúc động: 'Mẹ cũng tập làm mẹ được 4 năm rồi'

Kèm theo bài đăng chúc mừng là loạt hình ảnh biểu cảm cực đáng yêu của bé Bo trong ngày sinh nhật. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc mừng tốt đẹp cho cậu bé.

Bé Bo - con trai Hòa Minzy là một trong những "nhóc tỳ" nhà sao Việt thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc của cậu bé khi được chia sẻ nhận được nhiều lời khen về sự thông minh, lém lỉnh và rất hiểu chuyện. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoà Minzy đăng tải bài viết chúc mừng quý tử bước sang tuổi mới. Cô hạnh phúc chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật Bo yêu tròn 4 tuổi. Mẹ cũng tập làm mẹ được 4 năm rồi". Kèm theo bài đăng chúc mừng là loạt hình ảnh biểu cảm cực đáng yêu của bé Bo trong ngày sinh nhật. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc mừng tốt đẹp cho cậu bé.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoà Minzy đăng tải bài viết chúc mừng quý tử bước sang tuổi mới Trước đó vài giờ, Hoà Minzy cũng hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về những vết rạn chằng chịt trên bụng sau 4 năm sinh nở. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ tình yêu thương đến con trai và khẳng định không bao giờ hối hận khi sinh bé Bo: "Mai sinh nhật nhóc thối của mẹ rồi đó. 4 năm với những vết rạn này rồi kaka. Dù sao mẹ cũng không bao giờ hối hận với những quyết định của mình. Yêu em".

Kèm theo bài đăng chúc mừng là loạt hình ảnh biểu cảm cực đáng yêu của bé Bo trong ngày sinh nhật. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời chúc mừng tốt đẹp cho cậu bé Trước đó, nói về vết rạn bụng chằng chịt, Hòa Minzy từng cho biết đây chính là niềm hạnh phúc của cô. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng nhắn gửi các mẹ bỉm không nên tự ti vì vết rạn. Cô chia sẻ: "Mẹ hạnh phúc khi có Bo và hạnh phúc luôn với những vết rạn chằng chịt đầy bụng. Tự tin lên nào các mẹ bỉm".

Đức Phúc cũng gừi lời chúc mừng sinh nhật đến bé Bo Hậu chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc con trai. Đồng thời, ngoài công việc biểu diễn, cô cũng chăm chỉ bán hàng online với mong muốn có thêm thu nhập để cho ba mẹ và con trai có cuộc sống đủ đầy. Trước đó vài giờ, Hoà Minzy cũng hiếm hoi chia sẻ hình ảnh về những vết rạn chằng chịt trên bụng sau 4 năm sinh nở. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ tình yêu thương đến con trai và khẳng định không bao giờ hối hận khi sinh bé Bo Hoà Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì phương pháp dạy con vô cùng khoa học. Vừa qua, nữ ca sĩ chia sẻ con trai đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 4 khi rất lười ăn, ăn lâu và ngậm thức ăn. Chưa hết, Bo còn bắt đầu thay đổi thái độ nói với cái tôi cao hơn cũng như rất dễ cáu gắt khi chưa làm được điều mình muốn. Hoà Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì phương pháp dạy con vô cùng khoa học Thay vì la mắng, Hòa Minzy sẽ đồng hành và luôn quan sát sự thay đổi của con vì cô biết đây là lúc mà cô cần bên cạnh con nhất. Cô luôn dạy quý tử phải biết bình tĩnh, ngoan ngoãn, không được xốc nổi, ngã không đau phải tự biết đứng lên… Ngoải ra, nhóc tỳ nhà Hoà Minzy còn cực kì tình cảm, thường xuyên dành những lời yêu thương đến mẹ... khiến cư dân mạng "lụi tim".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-mung-sinh-nhat-4-tuoi-cua-quy-tu-bay-to-1-cau-ay-xuc-ong-me-cung-tap-lam-me-uoc-4-nam-roi-622828.html