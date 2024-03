Hoa hậu Ngọc Châu lộ nhan sắc 'một trời một vực' với ảnh tự đăng, nghi vấn do lỗi phẫu thuật thẩm mỹ?

Tuy nhiên, hình ảnh trên thảm đỏ của Ngọc Châu qua camera thường để lộ nhiều khuyết điểm. Nhiều người cho rằng visual hiện tại của "búp bê châu Á" đã sụt giảm phong độ nhiều hơn trước vì đường nét gương mặt kém tự nhiên là do hệ quả thẩm mỹ. Mặt khác, nhiều fan nhan sắc còn nhận định Ngọc Châu trông hơi "dừ" và tăng cân so với trước mà thôi.

Trước đó, chia sẻ về việc nhan sắc lạ lẫm trong thời gian gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho biết cô bị tăng cân chạm mốc gần 60 kg vì ăn uống không điều độ. Sau khi bị cộng đồng mạng góp ý, người đẹp quê Tây Ninh đã điều chỉnh chế độ ăn uống và lấy lại vóc dáng như ban đầu.

Ngoài gương mặt thiếu tự nhiên, đơ cứng và nghi do chỉnh sửa quá đà, trong một sự kiện trước đó, Ngọc Châu còn để lộ phần mỡ thừa dù cơ bụng vẫn còn hiện rõ. Nàng hậu khiến dân mạng đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ để có cơ bụng số 11 đi thi quốc tế chứ không phải do tập luyện.