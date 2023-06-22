Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại'

Hậu trường 22/06/2023 07:33

Hoa hậu Mai Phương khoe sắc vóc gợi cảm với bộ bikini trắng đầy nóng bỏng khi chụp trên biển buổi đêm. Được biết, nàng hậu đang chuẩn bị hành trang để lên đường tới Miss World 2023 vào cuối năm nay.

Sau thành tích đăng quang Miss World Vietnam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành nàng Hậu được quan tâm hơn cả. Được biết, vào cuối năm nay, cô cũng sẽ đại diện nước nhà chinh chiến tại Miss World 2023. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả năng nói tiếng Anh siêu đỉnh, cùng với chuỗi hoạt động ý nghĩa nên mỹ nhân họ Huỳnh được kì vọng sẽ là đối thủ nặng kí tại cuộc thi sắp tới.

Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 1Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 2

Mới đây, nàng hậu bất ngờ đăng tải loạt ảnh diện bikini, thả dáng trên biển khiến CĐM náo loạn. Trong ảnh được chính chủ "xả kho", Mai Phương diện bộ đồ tắm 2 mảnh màu trắng, cắt xẻ táo bạo giúp khoe trọn đường cong đáng ngưỡng mộ. 

Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 3

Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 4
 Sắc vóc đáng gờm của Huỳnh Nguyễn Mai Phương 

Bộ ảnh của nàng hậu nhà Sen Vàng đã ngay lập tức nhận về nhiều phản hồi tích cực. CĐM không ngừng để lại bình luận khen nhan sắc ngày càng chín muồi và vóc dáng chuẩn chỉnh của Mai Phương. Đồng thời cũng hy vọng cô sớm được "xuất ngoại" và "chiến" hết mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 5

Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 6
 Ngũ quan xinh đẹp của Miss World Việt Nam 2022

Kể từ sau khi đăng quang, Mai Phương đã nhiều lần gây tranh cãi vì những màn nhảy nhót thiếu sự tiết chế. Dù vậy, sau khi nhận về nhiều phản ứng trái chiều, ở thời điểm hiện tại, nàng hậu đang cố gắng thay đổi để hoàn thiện hơn trong mắt khán giả.

Hoa hậu Mai Phương 'thiêu đốt' biển đêm bằng màn thả dáng nóng bỏng, CĐM hối thúc nhanh chóng 'xuất ngoại' - Ảnh 7
Nàng hậu từng gây tranh cãi vì những màn nhảy nhót trước công chúng 

Cô được xem là "chiến binh nghìn máu" của Việt Nam tại đấu trường danh giá - Miss World 2023. Từ giờ đến lúc lên đường "chinh chiến", Mai Phương vẫn đang cố gắng trau dồi các kĩ năng cần thiết để có thể mang những thứ "vũ khí" mạnh nhất, hy vọng mang vương miện về cho Việt Nam.

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