H’Hen Niê tiếp tục gây sốc khi xuất hiện với thân hình gầy nhom

Hình ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê khiến người hâm mộ choáng nặng.

Cách đây ít giờ, Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận với hình ảnh vừa được đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Người đẹp Tây Nguyên diện đầm đỏ, để lộ chiếc cổ cao, thon gọn đầy quyến rũ của mình.

H'Hen Niê nhận được không ít lời khen từ người hâm mộ vì nụ cười rạng rỡ, cuốn hút. Đặc biệt, chiếc váy đỏ nổi bật cũng giúp tân hoa hậu trở nên xinh đẹp hơn - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, bên cạnh một số lời khen, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng vì thân hình gầy nhom của mình.

Ở hình ảnh này H'Hen Niê lại tiếp tục bị mất điểm vì thân hình gầy nhom. Mái tóc ngắn nam tính cũng khiến người đẹp trông kém duyên - Ảnh: FBNV

Trước đó, chân dài này cũng khiến công chúng xôn xao khi xuất hiện tại sự kiện với mái tóc ngắn cũn đầy nam tính cùng gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. H’Hen Niê khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe lẫn nhan sắc xuống cấp sau khi đăng quang.

Trước đó, H'Hen Niê cũng khiến công chúng lo lắng vì lộ thân hình gầy trơ xương cùng gương mặt hốc hác - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 liên tục bị mất điểm trước công chúng vì những lỗi trang điểm và trang phục ngớ ngẩn - Ảnh: FBNV

Hết bị chê gầy gò, tiều tụy, Hoa hậu H'Hen Niê lại tiếp tục lộ điểm bất thường ở vùng nhạy cảm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê lại bị mất điểm trong mắt công chúng vì liên tục mắc lỗi khi có mặt tại sự kiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-tiep-tuc-gay-soc-khi-xuat-hien-voi-than-hinh-gay-nhom-278721.html