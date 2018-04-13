H’Hen Niê tiếp tục gây sốc khi xuất hiện với thân hình gầy nhom

Hình ảnh mới được chia sẻ trên trang cá nhân của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê khiến người hâm mộ choáng nặng.
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Cách đây ít giờ, Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận với hình ảnh vừa được đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Người đẹp Tây Nguyên diện đầm đỏ, để lộ chiếc cổ cao, thon gọn đầy quyến rũ của mình.
Tuy nhiên, bên cạnh một số lời khen, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng vì thân hình gầy nhom của mình.
Trước đó, chân dài này cũng khiến công chúng xôn xao khi xuất hiện tại sự kiện với mái tóc ngắn cũn đầy nam tính cùng gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. H’Hen Niê khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng về tình trạng sức khỏe lẫn nhan sắc xuống cấp sau khi đăng quang.