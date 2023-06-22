Hé lộ dàn người tình tin đồn toàn chân dài, tài năng Vbiz của đạo diễn Dũng "khùng"

Hậu trường 22/06/2023 12:27

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng vướng vào tin đồn tình ái với 3 bóng hồng tài năng của showbiz Việt trước khi chính thức công khai tình cảm với ca sĩ Bùi Lan Hương thu hút sự chú ý của công chúng.

Nguyễn Quang Dũng là một trong những đạo diễn mát tay nhất làng điện ảnh Việt Nam. Là một trong những nhà làm phim ấn tượng qua các tác phẩm "Nụ hôn thần chết" (2008), "Giải cứu thần chết" (2010), "Mỹ nhân kế" (2013), "Tháng năm rực rỡ" (2018), "Tiệc trăng máu" (2020)... Ngoài ra, anh còn là nhà sản xuất của các bộ phim với doanh thu kỷ lục như: "Em là bà nội của anh" (2015), "Em và Trịnh" (2022)...

Hé lộ dàn người tình tin đồn toàn chân dài, tài năng Vbiz của đạo diễn Dũng 'khùng' - Ảnh 1
Đạo diễn Quang Dũng

Dũng "khùng" được đồng nghiệp gọi là "hàng hiếm" trong làng giải trí. Anh không đẹp trai như các sao nam Việt cũng chẳng giàu có chịu chơi như đại gia nhưng lại có một dàn bóng hồng showbiz vây quanh.

Siêu mẫu Thanh Hằng

Nghi án tình ái với siêu mẫu Thanh Hằng được xem là đáng tin là bởi chính anh lấp lửng hé mở một chút manh mối với mọi người. "Kể cả tôi có tình cảm với Thanh Hằng cũng bình thường, mà không thì cũng bình thường. Tại mọi người nghĩ sâu xa quá. Tôi nghĩ không nhất thiết phải là yêu đương, nhưng khi người ta có tình cảm thì làm việc với nhau sẽ tốt hơn. Vì đây là nghề thuộc về cảm xúc mà, nếu tôi chọn một diễn viên mình không ưa vào vai diễn do tôi tưởng tượng ra thì làm sao tôi có thể làm việc được”, Quang Dũng tâm sự.

Hé lộ dàn người tình tin đồn toàn chân dài, tài năng Vbiz của đạo diễn Dũng 'khùng' - Ảnh 2
Thanh Hằng không ngại bày tỏ những hành động thân mật với Quang Dũng

Thanh Hằng được xem là bóng hồng tri kỉ của Quang Dũng qua những bộ phim như: "Nụ hôn thần chết", "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế", "Tháng năm rực rỡ",... 

Cả 2 chưa từng thẳng thắn lên tiếng chuyện yêu đương nhưng lại khiến fan xuýt xoa khi luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào hoặc hành động thân mật trước mọi người.

Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi

Năm 2013, Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thy chia sẻ về chuyện tình cảm của mình và đạo diễn Quang Dũng: "Thật ra chúng tôi đã thích nhau 3 năm rồi, ngay từ khi làm "Bước nhảy hoàn vũ" mùa đầu tiên cơ, lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau. Lúc đó anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái phiêu của hai đứa với nhau là có. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han, rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến một ngày, tôi cảm thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi, anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi… choáng, không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể làm được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó”. 

Hé lộ dàn người tình tin đồn toàn chân dài, tài năng Vbiz của đạo diễn Dũng 'khùng' - Ảnh 3
Khánh Thi xác nhận đã yêu Quang Dũng trong 3 năm

Khi tin đồn cả hai đám cưới, bất ngờ Dũng khùng tuyên bố: “Có bao giờ tôi tự nhận mình và Khánh Thi yêu nhau đâu mà giờ có chuyện chia tay. Lúc người ta nói tôi yêu cũng không nói gì mà giờ người ta đồn im lặng thì tôi cũng vậy thôi”.

Ca sĩ Minh Thư (cháu gái ca sĩ Lam Trường)

Ca sĩ Minh Thư tiết lộ, cô và đạo diễn "Tháng năm rực rỡ" có mối quan hệ trên tình bạn. Cả hai chỉ gặp gỡ để tâm sự những chuyện vui buồn cùng nhau. "Có những giây phút ngỡ như có thể đến được với nhau như hai người yêu nhưng không hiểu sao thiếu gì đó mà không hề đến được".

Hé lộ dàn người tình tin đồn toàn chân dài, tài năng Vbiz của đạo diễn Dũng 'khùng' - Ảnh 4
Quang Dũng và cháu gái Lam Trương - ca sĩ Minh Thư

Không chỉ dừng lại ở đây, Minh Thư còn tâm sự nếu Quang Dũng cưới Khánh Thi, cô cũng chúc mừng. Cô nói: "Khi ấy chúng tôi chỉ là bạn chứ không yêu nên nếu bạn mình tìm được chỗ dựa tinh thần thì chúc mừng. Sau này thấy chuyện không xảy ra thì mình không dám hỏi lý do vì sao".

Qua chia sẻ của Minh Thư, khán giả lại tìm ra mỹ nhân showbiz thứ 3 dính dáng đến Quang Dũng là nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi. Tuy nhiên trước thông tin này, Quang Dũng vẫn im lặng.

Mới đây, ngày 20/6, nữ ca sĩ công khai chuyện tình với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bằng loạt ảnh ngọt ngào kèm dòng caption: "Nắng vàng, biển xanh và anh. Xin trân trọng giới thiệu cụ Rùa nhà Hương. Nay cho cụ ra biển sau ba năm nuôi nhốt". Điều này, khiến không ít khán giả ngỡ ngàng.

Hé lộ dàn người tình tin đồn toàn chân dài, tài năng Vbiz của đạo diễn Dũng 'khùng' - Ảnh 5
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Bùi Lan Hương công khai tình cảm
Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê!

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê!

Bùi Lan Hương - bạn gái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nhan sắc ấn tượng ở tuổi 34. Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ma mị và đặc biệt là sắc vóc 'vạn người mê'.

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Từ khóa:   Siêu mẫu Thanh Hằng Khánh Thi Ca sĩ Minh Thư Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

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