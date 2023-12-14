Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý!

Hậu trường 14/12/2023 14:27

Thời gian vừa qua, thông tin Thúy Ngân hẹn hò Jack nhận được sự quan tâm rất lớn từ netizen.

Thời gian qua, dân tình không khỏi bàn tán trước thông tin diễn viên Thúy Ngân và Jack đã âm thầm hẹn hò suốt 2 năm, hiện đã chia tay được 4 tháng. Ngay thời điểm vướng tin đồn, Thuý Ngân đã lập tức lên tiếng: "Sáng mở mắt nghe tin chấn động. Để tôi yên dùm đi. Đừng có giỡn nữa, không vui. Tôi ế". Về phía Jack vẫn giữ im lặng.

Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý! - Ảnh 1
Thời gian qua, dân tình không khỏi bàn tán trước thông tin diễn viên Thúy Ngân và Jack đã âm thầm hẹn hò suốt 2 năm, hiện đã chia tay được 4 tháng

Cho đến mới đây, khi ra một sản phẩm âm nhạc mới trên kênh YouTube cá nhân, phía cuối video này, nam ca sĩ sinh năm 1997 đã lồng một bức thư tay dài gửi lời nhắn nhủ tới fan của mình. Theo đó, nam ca sĩ lên tiếng gửi lời xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian ồn ào vừa qua.

Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý! - Ảnh 2
Nam ca sĩ sinh năm 1997 đã lồng một bức thư tay dài gửi lời nhắn nhủ tới fan của mình

Trong bức thư của Jack có nội dung như sau: "Gửi Đom Đóm thân yêu của tớ. Từ sâu tận đáy lòng tới muốn nói một lời xin lỗi và lời cảm ơn chân thành đặc biệt nhất đến với các cậu. Xin lỗi các cậu vì sau ngần ấy thời gian bên cạnh tớ chịu nhiều tổn thương, các cậu vì tớ mà buồn và suy nghĩ, đã có lúc tớ thất vọng và suy sụp nhưng cũng thật may mắn và biết ơn khi mỗi lần được nhìn thấy các cậu vẫn ở đó, là ánh sáng của riêng tớ. Tớ lại mạnh mẽ và vững vàng hơn. Từ nay hãy để cho tớ được phép ở bên các cậu gần hơn, được quan tâm các cậu nhiều hơn và hãy hứa với mình phải luôn được hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày nhé. Tớ yêu các cậu nhiều lắm, khi các cậu còn ở đó trái tim tớ sẽ luôn hướng về các cậu".

Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý! - Ảnh 3
Khuya cùng ngày, phía Thúy Ngân cũng gây chú ý khi đăng tải story đầy ẩn ý

Khuya cùng ngày, phía Thúy Ngân cũng gây chú ý khi đăng tải story đầy ẩn ý. Cụ thể, người đẹp chia sẻ bức hình chụp cận nửa gương mặt xinh đẹp của mình. Kèm theo đó, Thuý Ngân viết dòng trạng thái chiêm nghiệm: "Mọi thứ trên đời này được xảy ra ắt có nguyên do của nó!"

Có thể thấy, hậu loạt bằng chứng tung ra chuyện hẹn hò nhưng cả 2 vẫn không có động thái quyết liệt phá bỏ tin đồn. Thúy Ngân lẫn Jack đều tập trung vào công việc cá nhân chứ không nhắc đến tình cảm. 

Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý! - Ảnh 4
Có thể thấy, hậu loạt bằng chứng tung ra chuyện hẹn hò nhưng cả 2 vẫn không có động thái quyết liệt phá bỏ tin đồn

Trước đó, bằng chứng cả 2 hẹn hò bắt nguồn từ hình ảnh danh sách liên lạc của Thúy Ngân bị soi có người dùng tên là "Anh chồng yêu". Đáng chú ý, ảnh đại diện của người dùng này còn để hình giống như Jack.

Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý! - Ảnh 5
Trước đó, bằng chứng cả 2 hẹn hò bắt nguồn từ hình ảnh danh sách liên lạc của Thúy Ngân bị soi có người dùng tên là "Anh chồng yêu" có ảnh đại diện giống với Jack
Hậu rầm rộ tin đồn hẹn hò, Jack và Thúy Ngân lại trùng hợp có động thái mới thu hút sự chú ý! - Ảnh 6
Đồng thời, cư dân mạng còn tìm được bằng chứng Thúy Ngân và Jack từng check-in cùng một địa điểm là biệt thự của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vào Tết năm 2022

Đồng thời, cư dân mạng còn tìm được bằng chứng Thúy Ngân và Jack từng check-in cùng một địa điểm là biệt thự của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vào Tết năm 2022. Tuy nhiên, cư dân mạng chờ mãi vẫn không thấy Jack và Thúy Ngân xuất hiện trong chương trình Nhà trọ Destiny của Trường Giang. Netizen còn soi ra cả 2 đội nón giống nhau. Theo nguồn tin khác còn chứng minh, Jack - Thúy Ngân từng sống cùng nhau ở khu Đ.K.C (Quận 2).

Thêm bằng chứng 'khó chối cãi' việc Jack - Thúy Ngân âm thầm hẹn hò 2 năm, còn được đàn anh Trường Giang giúp sức?

Thêm bằng chứng 'khó chối cãi' việc Jack - Thúy Ngân âm thầm hẹn hò 2 năm, còn được đàn anh Trường Giang giúp sức?

Cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện thêm bằng chứng mới cho thấy Jack - Thúy Ngân từng hẹn hò.

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